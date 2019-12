BJELICA NAJAVIO PAKLENU POSTAVU CITYJA: Trener Modrih zabrinuo izjavom o jednom od ključnih igrača

Bjelica je rekao kako očekuje 8-9 top igrača Cityja u prvom sastavu

Uoči susreta posljednjeg kola skupine C Lige prvaka protiv Manchester Cityja, nogometaši Dinama korak su do još jednog “prezimljavanja” u Europi. Nakon što su prošle godine dogurali do osmine finala Europske lige i tako prvi put nakon skoro pola stoljeća dočekali proljeće u Europi, Modri ove sezone mogu izboriti nastavak natjecanja i u Ligi prvaka. Međutim, u posljednjih 90 minuta natjecanja po skupinama mogu i ispasti iz Europe.

Zanimljivo, u skupina C u kojoj se nalazi Dinamo, najveća je drama od svih osam skupina. Jedina je to skupina u kojoj svi mogu do osmine finala Lige. City je već osigurao drugi krug, a dalje mogu i Šahtar, Dinamo, te Atalanta.

U posljednjem kolu Dinamo će u srijedu na punom Maksimiru dočekati Manchester City, a u drugom susretu se sastaju Šahtar i Atalanta.

Dinamo ide po pobjedu

Uoči najvažnije utakmice sezone na Maksimiru pred medije su stali trener Modrih Nenad Bjelica te “jedinica” Dinama i Vatrenih Dominik Livaković.

“Dinamu sutra jedino igra pobjeda. Pred napim navijačima koji će, nadam se, ispuniti stadion, bit će nam lakše biti nešto ofenzivniji. Pokušat ćemo iznenaditi jednu od najboljih momčadi na svijetu. Bez obzira na to Dinamo želi pobijediti i tako ćemo pristupiti toj utakmici”, rekao je Bjelica na početku presice te se osvrnuo na postavu Cityja.

“Ne može Guardiola puno mijenjati sastav koji je prijavio za Ligu prvaka. On će sutra nastupiti s najboljim što ima. Očekujemo sutra 8-9 top igrača u njihovoj momčadi i jednog ili dvojicu mlađih. Sigurno smo da će biti jako jaki sutra na terenu. Ono što mi očekujemo je jaki Dinamo na terenu”, rekao je Bjelica.

POSTOJI SAMO JEDAN NAČIN DA DINAMO POBIJEDI CITY: Guardiolin stroj je ranjiv. Imaju slabu točku i problem je već postao akutan

Šahtar smo već zaboravili

“Svejedno je tko igra za City s obrizom koliko su oni kvalitetni. Vidi sam da neće biti pet-šest njihovih igrača. Mi moramo gledati sebe i idemo po pobjedu sutra, da bi mogli opet slušati himnu Lige prvaka na Maksimiru. Dat ćemo sve od sebe”, rekao je Dominik Livaković.

Bjelica o je progovorio o mentalnom stanju igrača nakon Šahtara.

“Mi smo to zaboravili odavno. Fokusirani smo na ovu utakmicu, hoćemo dati najbolje od sebe i pobijediti. Bilo kakvo vraćanje u prošlost nas ne zanima jer nismo takav tip ljudi ni takav tip momčadi.”

Osvrnuo se i na stanje u momčadi Dinama što se tiče ozljeda igrača, a napomenuo je da mu se jedan od ključnih igrača i trenutno najbolji stoper kojeg ima za sutrašnju utakmicu sinoć loše osjećao.

“”Manchester City ima određene probleme u prvenstvu zbog mnogih ozljeda. Imaju gost ritam kao i Dinamo. naravno da je engleska liga puno konkurentnija nego naša. Vidim tu razlog njihovih slabijih igara u prvenstvu. Što se nas tiče, sve je isto. Nemamo Leovca sutra, Perić i Theophile su kažnjeni, Dilaver je imao jučer malu temperaturu, ali mislim da bi trebao sutra biti spreman”, zaključio je Dinamov strateg.