UŽIVO, BITKA ZA ČETVRTFINALE: Salah probio Leipzig, spektakl u Parizu; Messi golčinom vratio Barcu u život pa promašio penal

I večeras nas čekaju uzbuđenja u Ligi prvaka. Od 21.00 na rasporedu su uzvratne utakmice osmine finala između PSG-a i Barcelone u Parizu i Liverpoola i RB Leipziga na Puškaš Areni u Budimpešti. Tekstualni prijenos ovih zanimljivih utakmica pratite na portalu Net.hr

UŽIVO OD 21.00

PSG – BARCELONA 1:1 (Mbappe 31′; Messi 37′) (1:4 prva utakmica)

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Draxler, Mbappé, Icardi.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Messi, Dembélé, Griezmann.

LIVERPOOL – LEIPZIG 0:0 (2:0 prva utakmica)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Thiago, Wijnaldum; Salah, Jota, Mané.

RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Kampl; Adams, Forsberg, Sabitzer, Nkunku; Olmo; Poulsen.

71′ Gol u Budimpešti, Salah je doveo Liverpool u vodstvo. Redsi jure prema četvrtfinalu.

63′ Barca u potpunosti kontrolira igru, ali ne uspijeva stvoriti opasniju šansu

60′ Velika šansa za Barcelonu, ali rezultat se ne mijenja. Messi je imao loptu na samo nekoliko metara od Navasovog gola, no braniči PSG-a su ga blokirali. U nastavku akcije Griezmann nije uspio stići do lopte.

55′ Miran početak drugog poluvremena u Parizu. PSG ne riskira i strpljivo čeka svoju priliku iz kontranapada. Barca pokušava stvoroti šansu preko ubačaja s bokova, ali Navas to lagano lovi.

50′ PSG-ov Gueye napravio je faul na Griezmannu i spriječio opasan kontranapad Barce. Igrač PSG-a dobio je zbog toga žuti karton.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme utakmice PSG-a i Barcelone. Domaćini su napravili jednu zamjenu – Diallo je ušao umjesto Kurzawe koji se mučio u prvom dijelu i skrivio jedanaesterac koji je Messi promašio.

46′ Počela je utakmica Liverpoola i RB Leiziga, početak okršaja u Parizu malo će kasniti zbog sudačke nadoknade u prvom poluvremenu.

⏸️ HALF-TIME! 😮 Drama in Paris as Mbappé & Messi net before Barcelona captain misses penalty… 🔴 Liverpool still ahead on aggregate against Leipzig 🤔 Who's impressed so far?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2021

45′ + 4′ Gotova su prva poluvremena na obje utakmice. U utakmici PSG-a i Barcelone rezultat je 1:1, a u susretu Liverpoola i RB Leipziga nije bilo golova.

Messi's penalty is saved by by Navas!#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2021

45′ + 3′ Barcelona je mogla u potpunosti preokrenuti. Imala je penal u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, ali Messi je promašio s bijele točke. Točnije, njegov udarac po sredini gola Navas je dodirnuo i lopta je zatresla prečku. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

42′ Mbappe je pokušao uzvratiti, primio je jednu dugačku loptu pa pucao, ali Ter Stegen brani.

WHAT A GOAL LIONEL MESSI 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/et97U1reLx — Goal (@goal) March 10, 2021

37′ GOL Barcelona je ekspresno izjednačila preko Messija koji je postigao eurogol. Čudesni Argentinac primio je loptu na tridesetak metara i neobranjivo pogodio. Navas se ispružio, ali ništa nije mogao učiniti. Pogodak pogledajte OVDJE.

🇫🇷 Kylian Mbappé = youngest player in history to score 25 goals in the Champions League 👏#UCL pic.twitter.com/vlv7Dsp3dh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2021

31′ GOL PSG je kaznio brojne promašaje Barcelone, Mbappe je zabio iz penala i odveo PSG na milimetar do prolaska u četvrtfinale. Najstrožu kaznu skrivio je Lenglet koji je napravio faul na Icardiju u vlastitom šesnaestercu. Gol pogledajte OVDJE.

27′ Barcelona je u dosadašnjem dijelu utakmice već uputila 10 udaraca. Usporedbe radi, u prvoom susretu s PSG-om pucali su samo 12 puta prema golu Parižana.

24′ Nova velika šansa za Barcu. Dembele je ubacio, a Messi klizećim startom pokušao pospremiti loptu u mrežu, ali Argentinac je bio “pekratak”.

23′ Velika obrana Navasa. Golman PSG-a čudesno je obranio snažan udarac Desta. Točnije skrenuo ga je u vratnicu i spriječio siguran pogodak.

18′ Nova opasnost pred golom PSG-a. Dembele je uputio prizeman udarac, a Navas je to obranio.

17′ Mbappe puca, ali u tom udarcu nije bilo snage i Ter Stegen bez problema to brani.

13′ Vraćamo se u Pariz, u novoj šansi je bio raspoloženi Dembele koji je pucao visoko iznad gola nakon beze akcije kojom je Barca izigrala obranu PSG-a. Bilo bi bolje da je mladi Francuz asistirao Messiju ili Griezmannu.

10′ U utakmici Liverpoola i Leipziga Olmo je sada promašio veliku priliku, pucao je iz blizine, a Liverpoolov vratar Alison sigurno obranio.

10′ Dembele je dobro započeo utakmicu i čini se kao najopasniji igrač Barce u Parizu. Pucao je sada nakon prodora s pet metara, ali Navas bez problema brani.

8′ Messi je pucao iz slobodnog udarca, ali to ide iznad gola.

4′ Parižani će i u uzvrati najviše igrati na Mbappea, obrana Barcelone večeras izgleda jako nesigurno svaki put kada brzonogi Francuz ima loptu u nogama.

3′ Prvi pokušaj PSG-a. Draxler je ubacio iz kornera, a Marquinhos pucao, ali ne pogađa okvir gola.

1′ Utakmice su počele.

20:01 – Olmo igra od prve minute protiv Liverpoola.

19:53 – Stigli su sastavi za utakmicu Barcelona – PSG. Francuski prvak bez Neymara brani prednost od 4:1.

19:01 – Čeka nas još jedna luda večer u Ligi prvaka. Posrnula Barcelona će na Parku prinčeva protiv PSG-a tražiti čudo nakon domaćeg 4:1 poraza u prvoj utakmici. RB Leipzig će u isto vrijeme tražiti prolaz pokraj posrnulog Liverpoola koji je u prvoj utakmici slavio 2:0, ali je trenutačno u katastrofalnoj formi, dok su Nijemci u pobjedničkom nizu. Zanimljivo je i to da, ukoliko PSG eliminira Barcelonu iz natjecanja, bit će to prvi put još tamo od sezone 2004./2005., ćemo gledati četvrtfinalne dvoboje bez Messija i Ronalda.

