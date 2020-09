UŽIVO, BAYERN – SEVILLA: Bavarce čeka pakao protiv Rakitićeve momčadi koja nije izgubila 21 utakmicu

Vjerojatni sastavi:

Bayern: Neuer; Lucas Hernández, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski

Sevilla: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitić, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos

Ova utakmica Superkupa dolazi nakon najčudnije sezone u povijesti, sezone koju je naprasno bila prekinula pandemija koronavirusa, i u poodmaklo vrijeme. Dosad smo se naviknuli Superkup gledati u kolovozu. No eto, i to se promijenilo.

Bayern je u finalu Lige prvaka u Lisabonu pred praznim tribinama pobijedio bogati Paris Saint-Germain golom Comana u 59. minuti s 1:0. Sevilla je, pak, do šestog trijumfa (Kup UEFA/Europska liga) stigla svladavši milanski Inter 3:2 u Kölnu. Stoga, očekuje nas zanimljiva utakmica.

Dvoboj Superkupa u Budimpešti bit će treći ogled Seville i Bayerna u Europi. Dvaput su se susreli u četvrtfinalu Lige prvaka, u sezoni 2017./2018. Bavarci su slavili 2:1 u Sevilli, a nakon remija 0:0 u Münchenu dalje je prošao Bayern.

Bit će to i poseban dvoboj za Ivana Rakitića, koji se nakon šest godina provedenih u Barceloni vratio u Sevillu. Frankfurter Allgemeine Zeitung uoči utakmice je čitav članak posvetio sad već bivšem dokapetanu Vatrenih…

“Svoje mjesto je Rakitić pronašao na sredini terena, osjetljivom mjestu na kojem su u povijesti kluba igrali izvanserijski igrači poput Bernda Schustera, Pepa Guardiole, Xavija ili Inieste. Rakitić ne pripada u grupu ovih stratega, ali je bio taj koji je skrbio za ravnotežu unutar momčadi. Onaj koji je uvijek bio tu kada je postalo škakljivo i koji je svojom dinamikom povukao i druge. I koji je postizao i zgoditke…Sada kada se s 32 godine približava kraju svoje profesionalne karijere, u njemu se pojavila potreba vratiti se na mjesto koje zove domom i gdje je njegova karijera uzela zamaha”, prenosi Deutsche Welle Rakitićeve riječi…

Anthony Taylor will be the man in the middle for tonight's #SuperCup between Bayern Munich and Sevilla. We caught up with the referee ahead of the game:

— The FA (@FA) September 24, 2020