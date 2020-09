[VIDEO] RAKITIĆ NA OPROŠTAJU DAO SAVJET MESSIJU: Otkrio je i što je zamjerio treneru Barcelone u ključnoj utakmici sezone

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić danas se oprostio od Barcelone u kojoj je proveo šest godina. Jučer je katalonski klub potvrdio vijest da će se Raketa vratiti u Sevillu, što je već otprije najavljivano.

Klub je u čast Rakitiću danas organizirao oproštajnu ceremoniju na kojoj se Raketa prisjetio svojih lijepih trenutaka u Barceloni.

“Ovo je momčad s kojim sam proveo puno sezona i ne mogu izdvojiti samo jedan trenutak. Bilo ih je puno, ali možda je najbolji bio taj gol u finalu Lige prvaka. Bio je tu i Superkup, svaka titula. Sjećam se i prve titule, prvog Kupa kralja. Ponosan sam na sve te trenutke i sretan jer sam ih uspio ostvariti”, rekao je Raketa te se osvrnuo na onaj težak poraz protiv Bayerna koji je zapravo označio kraj jedne ere.

“Znamo svi što se dogodilo. mi smo prvi kojima se to nije sviđalo. U dosta situacija smo mi bili na drugoj strani. Žao mi je samo što nisam igrao i ljut sam jer se nisam mogao boriti. Bilo je jako puno lijepih trenutaka i želio bih se Barcelone sjećati po njima”, rekao je Rakitić te dodao:

“U posljednjim sezonama bili smo blizu kao i 2015. godine. Nogomet nam je pokazao da nekad objašnjenja nema. Nekad su to mali detalji, može biti svašta. Na kraju sezone bilo nam je teško igrati bez gledatelja, a presudili su upravo ti detalji i sreća. Nismo imali sreće i liga nam je izmakla. Real je, s druge strane imao dosta sreće. Uvjeren sam da će se situacija promijeniti. Želim Barceloni sve najbolje i uvjeren sam da će uzeti puno titula u budućnosti.”

Imao je i svojevrstan savjet za Lionela Messija koji je na izlaznim vratima Barcelone:

“Prva i najbolja opcija za igrače je uvijek Barcelona. Svaki igrač mora donijeti svoju odluku. Za mene je prva opcija uvijek bila Barcelona.”

Rekao je i kako bi htio da ga pamte u Barceloni.

“Najvažnije mi je da me Katalonci zapamte kao poniznog i normalnog Rakitića te po mojoj predanosti Barceloni i suigračima.”

Rakitić je dobio veliki pljesak novinara kad je završio konferenciju za medije.

