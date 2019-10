UŽIVO: BOYSI OSVOJILI MANCHESTERSKE ULICE; Kreću se u grupama u crnini i pokazuju otpor prema Mamiću; Policija im je prišla u centru grada

Nogometaši hrvatskog prvaka Dinama večeras od 21.00 na Etihadu idu na megdan moćnom engleskom prvaku Manchester Cityju, u sklopu 2. kola skupine C Lige prvaka. Atmosfera na ulicama Manchestera se zahuhtava. Tekstualni prijenos svih događanja uoči utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO:

18.29 – “Na trgu se okupilo oko 300 BBB-a, no s obzirom na kišno i vjetrovito vrijeme, mnogi utakmicu čekaju u pubovima. Od poznatih osoba u Manchesteru smo vidjeli redatelja i TV voditelja Roberta Knjaza i zastupnika HNS-a u zagrebačkoj gradskoj skupštini Tomislava Stojaka”, stoji u Indexovom izvještavanju.

DOSAD NEVIĐENA FOTOGRAFIJA NAPADA BOYSA NA DELIJE NA ZG KOLODVORU: Nabrijani i agresivni BBB-ovci im složili sačekušu; Bilo je to ono žestoko huligansko doba

17.50 – “Na Piccadilly Gardensu u centru Manchestera ori se pjesma Dinamovih navijača”, javlja Index. “Tu je i zastava s prekriženom Mamićevom glavom. “Pili smo pelina, pušili smo trave, najviše volimo Mamića bez glave”, pjevaju Boysi u Manchesteru. Policija je prišla Dinamovim navijačima u centru Manchestera, ali samo kako bi porazgovarali o njihovim namjerama. Stanje je mirno, nema nikakvih incidenata”, stoji u izvještavanju Indexova novinara na licu mjesta.

17.41 – Službena stranica GNK Dinamo izdala je navijačke upute za sve one koji će večeras biti na Etihadu. Radi se o standardnom vodiču kojeg se plava vojska pridržava. Europske su to regule, a znamo i sami koliko ljudi iz krovne nogometne federacije na to paze. Navijačke upute s web sitea GNK Dinamo prenosimo u cjelosti:

“Pješačka trasa kretanja od stanice Manchester Piccadilly Station do stadiona. Okvirno vrijeme hoda od stanice do stadiona je 25 do 30 minuta. Molimo slijedite natpis Etihad Campus, oznake koje se nalaze uz trasu vode vas od stanice do stadiona, pored toga uz trasu će biti postavljeni redari koji će vas upućivati prema stadionu. Trasa je osvjetljena, i sigurna.

Plan parkiranja

Gostujući navijači za parkiranje svojih vozila koriste parkirališta sive boje, slovnih oznaka C i D. Gostujući autobusi i mini-busevi parkiraju se besplatno, dok se parkiranje za osobna vozila naplaćuju 10 £ po vozilu.

Ugostiteljstvo na stadionu počinje raditi dva i pol sata prije početka utakmice.

Ulaz se otvaraju sati i pol prije početka utakmice;

Stadionska pravila:

Pušenje (uključujući elektronske cigarete) nije dozvoljeno na stadionu

Zabranjeni predmeti: pirotehnika, baklje, dimne bombe. Noževi, oružja i predmeti koji se smatraju oružjem. Zračne trube, megafoni, muzički instrumenti. Golf kišobrani i selfie štapovi. Dozvoljene su zastave maksimalne veličine 2×1

Zastave na štapovima nisu dozvoljene, kao ni torbe. Na gostujućem sektoru nema spremišta za torbe u kojima možete ostaviti svoje stvari. Unošenje hrane i pića nije dozvoljeno”, stoji u objavi.

17.12 – Dinamovi navijači i dalje se u grupicama kreću centrom grada, uglavnom bez klupskih obilježja i, kako doznajemo, uglavnom u crnini, što je svojevrsni casul trend već godinama na navijačkoj sceni u Europi, a posebno u grupi BBB. Neki po stupovima lijepe naljepnice s grčkim slovom omega, simbolom otpora prema Zdravku Mamiću i “sistemu”.

17.11 – “Dinamovi navijači počeli su se okupljati u rano poslijepodne na ulicama Manchestera. Najviše su se zadržavali u pubovima i barovima na Piccadillyju, bez suzdržavanja su isticali svoja klupska obilježja, a ponegdje se začula i navijačka pjesma. Poneki lokalni fan usput bi im dobacio ‘Let’s go, City!’, ali zasad je atmosfera posve mirna”, javlja Index.

Prije točno 20 godina Bad Blue Boysi su u Manchesteru ispisali jednu od najljepših stranica svojih gostovanja. U sezoni 1999./2000. Dinamo je igrao protiv engleskog prvaka Manchester Cityja. Na Otok je doputovalo oko 300-stotinjak pripadnika BBB-a koji su u potpunosti nadglasali pun Old Trafford. Tada se po prvi put premijerno čudo bezvremenski hit Novih fosila “Kako je dobro vidjeti te opet”, u obradi zagrebačkih navijača, što je postala svojevrsna himna…

VRUĆA DINAMOVKA ZAPALILA INTERNET: Na ovaj je način ona poslala poruku podrške plavim lavovima

DINAMOVCE ČEKA BIZARNOST NA ETIHADU: Znate li zašto su Cityjevi navijači ‘zloglasni’ i zašto bi se Boysi mogli iznenaditi?

Ugledni Guardian tada je bio pisao kako su za junake večeri na kultnom engleskom stadionu, u susretu 1. kola Lige prvaka koji je završio sjajnih 0-0. Neki su, poput ekipe s Volovčice i Remize, organiziranim autobusom putovali 40 sati. No, nije im bilo teško… Dvadeset godina kasnije, Dinamo ponovno gostuje na Otoku, gdje nikad do sad nije pobijedio. Kao što je to slučaj gotovo svakog puta, gostovanje na Etihadu ponovno je privuklo veliki broj Bad Blue Boysa.

Dinamo će na Etihadu imati veliku podršku svojih navijača, od kojih su neki u Manchesteru još od nedjelje. Radi se o starijoj ekipi Boysa koja je odlučila napraviti malu nogometnu turneju po Engleskoj, posjetivši i Liverpool… Dosta je bilo i onih koji su put Otoka krenuli avionima. Takvih je bilo i najviše, a dosta ih je krenulo jučer, dok su se neki avionom prema Engleskoj uputili rano jutros.

Inače, od 2700 ulaznica koje je City stavio na raspolaganje Bad Blue Boysima i Dinamovim simpatizerima, prodano ih je više od 1500 i popunjeni su gostujući sektori na prva dva prstena Etihada. Stadion Cityja prima 53.000 gledatelja, ali on neće biti rasprodan za ovu utakmicu. Engleski mediji najavljuju nešto više od 45.000 ljudi.