GOLIJADA U GRADSKOM VRTU: Osijeku dramatični bodovi, Rudeš zabio dva gola u završnici

U 2. kolu HNL-a Osijek je u Gradskom vrtu došao do tri boda protiv Rudeša. Na kraju je završilo 3-2.

Kad je u 73. minuti Henty zabio za 3-0, nakon što je Marić postigao dva pogotka u 26. i 30. minuti, činilo se kako će osječki brod mirno do bodova. No, na kraju su malo strepili. Rudeš, točnije Mrkonjić, u 78. odnosno 82. minuti došao je do 2-3.

No, za nešto više nije bilo sreće niti snage. Osječani su tako došli i do druge pobjede na startu sezone, a nakon što su kod kuće prije tjedan dana deklasirali Hajduk (4-1). Napadač Mirko Marić postigao je u samo tri minute dva gola – prvi iz gužve u 26. minuti, a drugu 29. minuti udarcem s desetak metara.

U 73. minuti Nigerijac Ezekiel Henty je iz solo prodora, kako se činilo, razriješio pitanje pobjednika. No, u 79. minuti za Rudeš smanjuje Tomislav Mrkonjić, a u 84. minuti isti igrač iz kaznenog udarca dovodi utakmicu u neizvjesnost nakon što je sudac kontakt Gutija i Petrovića vidio kao prekršaj.

Osijek je vodeći s maksimalnih šest bodova, dok je Rudeš ostao na jednom osvojenom bodu.

Pred 2000 gledatelja na stadionu Gradski vrt sudio je Matoc iz Zaprešića.

Strijelci: 1-0 Marić (26), 2-0 Marić (29), 3-0 Henty (73), 3-1 Mrkonjić (79), 3-2 Mrkonjić (84pen).