Dugogodišnji švicarski nogometni reprezentativac Stephan Lichtsteiner objavio je kako je završio svoju karijeru u dobi od 36 godina.

Tijekom karijere Lichtsteiner je odigrao 108 utakmica za reprezentaciju Švicarske čime je stigao na treće mjesto svih vremena, više nastupa od njega ostvarili su samo Heinz Hermann (118) i Alain Geiger (112).

Lichtsteiner je u karijeri osvojio 17 trofeja, od čega čak 14 dok je bio član Juventusa od 2011. do 2018. godine. Uslijedila je jedna godina u Arsenalu, dok je prošlu sezonu proveo u dresu Augsburga. Prije dolaska u Juventus igrao je za Grasshoppers, Lille i Lazio.

STEPHAN LICHSTEINTER ZAVRŠIO KARIJERU: Oprostio se legendarni Švicarac koji je igrao za Juventus, Arsenal i Lazio

Pokazao sam solidarnost

No jednu je utakmicu u intervjuu za Blick posebno izdvojio. Bila je to ona protiv Srbije na proteklom svjetskom prvenstvu u kojoj je Švicarska slavila 2018. godine rezultatom 2:1. Gol je pobjedu zabio je Shaqiri u sudačkoj nadoknadi. No nije Srbe samo to dirnulo, već i slavlje sa zastavom Albanije, budući da je nekolicina švicarskih reprezentativaca albanskog porijekla.

“To što sam slavio s dvoglavim orlom? Pokazao sam solidarnost sa mojim suigračima, i tada, ali i u budućnosti. To je ono što nam je potrebno i tokom koronakrize. U smislu emocija, utakmica protiv Srbije je bila najekstremnija jer smo imali mnogo igrača albanskog porijekla. A onda gol u 90. minuti, bilo je ludilo”, objasnio je LIchtsteiner.