‘UŠLI SMO U SVLAČIONICU, A ON JE LEŽAO GOL NA STOLU’: Još vam nije jasno zašto Bielsu zovu luđakom? Igrači zgrozili svjedočanstvom

Njegov je Leeds trenutno jedan od favorita za povratak u Premiership, a Bielsa je ustrojio sjajan i djelotvoran sustav

“El Loco”, “luđak”, tako zovu trenera Leeds Uniteda, Marcela Bielsu. Bielsa je izrazito ekscentrična osoba, ne pazi na svoje ponašanje kako u privatnom životu tako i u poslovnom, ne pazi na međuljudske odnose, nije ga briga što mu šefovi misle, radi po svom i ako mu se dozvoli sva ta njegova ludost, on zaista daje rezultate. Njegov je Leeds trenutno jedan od favorita za povratak u Premiership, a Bielsa je ustrojio sjajan i djelotvoran sustav. Međutim, igrači i kupski djelatnici moraju trpiti njegove “mušice”.

A pod te “mušice” spada i njegov bizaran ritual nakon izgubljenih utakmica. Naime, Čileanci Mark Gonzalez i Jose Fuenzalida, koje je Bielsa vodio u reprezentaciji Čilea od 2007. do 2011. godine, otkrili su što Bielsa radi nakon poraza. U emisiji Abrazo de Gol, prisjetili su se scene iz svlačionice nakon poraza od Ekvadora.

“Bielsi je bilo jako vruće, ušao je u svlačionicu i hodao gore-dolje. Bio je u praznoj svlačionici do naše igračke. Ušli smo u tu svlačionicu, a on je potpuno gol ležao na stolu, izgledao je kao da će ga netko operirati”, rekao je Gonzalez, a potom je Fuenzalida rekao kako to nije jedini put da su Bielsu našli obnaženog na stolu.

“Meni se to također dogodilo nekoliko puta. Izgubili smo od Italije, čak se posvađao s njihovim izbornikom. Otišao je u svlačionicu, divljački hodao i skidao sve sa sebe”, rekao je Fuenzalida.

Leeds trenutno ima tri poraza u posljednjih pet utakmica, a Bielsi je sigurno bilo vruće…