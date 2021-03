USKORO BI MOGLE KRENUTI PROMJENE U BARCELONI: Messi je danas glasao na klupskim izborima, a evo što to znači za njega

Lionel Messi glasao je na klupskim izborima. Marca navodi kako je to argentinskom napadaču prvo glasanje u Barceloni otkad je u klubu.

Cijenjeni novinar i najpoznatiji Barcelonin insajder Guillem Balague špekulira kako je to jasan znak da je Messi spreman ostati u klubu ako pobijedi njegov kandidat, Joan Laporta. Čovjek kojeg smatraju prvim favoritom izbora obećao je navijačima kako će, u slučaju pobjede, zadržati Messija u klubu.

I wonder if PSG are speeding up the renewals of Neymar (agreed) and Mbappe (at the club they are optimistic about it), and City are cooling down their interest because they have the feeling he will stay

— Guillem Balague (@GuillemBalague) March 7, 2021