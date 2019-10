UPS, OPET JE TO NAPRAVIO: Sjećate li se možda Dalićevih poteza prošla tri puta kada je dobivao nemoralne ponude?

Daliću ovo nije prvi put da koristi neku vrstu umnih igara

Vjerovali ili ne, opet se dogodilo i to opet u kriznim trenucima. Nakon što se u utorak pojavila informacija da vodstvo saudijskog Al-Ittihada kreće u pregovore s hrvatskim izbornikom Zlatkom Dalićem, izbornik svjetskih doprvaka se oglasio, eto kažemo opet, vjerovali ili ne, o cijelom slučaju.

Nije uobičajeno da izbornici ili treneri uopće odgovaraju na ovakve upite, ali ako to i naprave obično završi na frazama o vjernosti i strogom demantiju prelaska na drugo radno mjesto, pa čak iako je priča zaista istinita. Što je izbornik Dalić napravio i to po tko zna koji put? Na upit HRT-a o ponudi At-Ittihada, Dalić nije rekao ništa, već je samo istaknuo da mu je u prvom planu sljedeća utakmica reprezentacije, ona u studenom protiv Slovačke u kojoj Hrvatska može osigurati nastup na Europskom prvenstvu. Dakle, nije demantirao ove napise pojedinih hrvatskih medija koji se pozivaju na pojedine saudijske medije.

Neobične izjave

Zanimljivije, za Večernji list je izbornik samo kratko poručio – “Slovačka”. Što bi valjda trebalo značiti da mu je u fokusu samo utakmica sa Slovačkom, a dalje što bude. Isto tako se izbornik čudno ponašao nakon utakmice s Mađarima kada je u više navrata istaknuo kako ne zna koliko će još biti na klupi.

“Uvijek je ovdje sjajno ozračje i tko ne bi poželio opet igrati ovdje. Kazao sam da nikome nije na ponos da Hrvatska nije bila toliko dugo na Poljudu. Ovo je bio dokaz koliko su si Split i Hrvatska suđeni. Ovo je bila moja misija: Hrvatska u Splitu i Hrvatska na Euru, to su bila moja dva cilja nakon Mundijala. Ako ću biti izbornik i dalje, Hrvatska će se sigurno vrlo brzo vratiti, možda već za dva mjeseca”, rekao je to izbornik.

Nije mu prvi put

Međutim, Daliću ovo nije prvi put da koristi neku vrstu umnih igara s navijačima, igračima, Savezom, medijima ili bolje rečeno javnosti. Krenulo je to još nakon srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, kada je izbornik tjednima ‘prelamao’ hoće li ostati ili će ipak prihvatiti neku od unosnih ponuda koje ima izvana. Dakako, ostao je Dalić na kraju. A narod nošen pobjedničkim vjetrom iz Rusije, danima je slavio njegovo slavodobitno “ne” svim udvaračima, odnosno, produljenje suradnje s Hrvatskim nogometnim savezom.

Nedvojbeno, Dalić je zadužio Hrvatsku za sva vremena, uspio je ono što od Ćire Blaževića i one brončane generacije nije uspjelo nikome, uspio je dovesti Vatrene do svjetskog srebra. Dobro, bilo je tu podosta sreće, metafizike i nadnaravne motivacije kod pojedinih igrača, ali fakt je da je Dalić bio jedan od ključnih faktora za uspjeh jer ako ništa, nije sputavao, kočio niti eksperimentirao s momčadi već ih je uglavnom psihološki držao na visokoj razini, što je na koncu bilo i ključno.

Koketiranje s Kinezima

No, nakon Svjetskog prvenstva počelo se događati nešto neobično. Dalić je svako malo ulazio u priče o nemoralnim ponudama iz Kine ili neke druge bogate azijske zemlje, gdje je ranije već i ostavio dubok trag. Dva dana uoči prve kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo 2020., Daliću je navodno stigla nemoralna ponuda i to onakva kakva se ne odbija. Ponuda je navodno došla iz Kine, a pojedini su hrvatski mediji uvjeravali kako je ona u potpunosti istinita. Tada je navodno kineski Dalian Yifang, klub koji je ranije pokušavao dovesti Marija Mandžukića, ponudio je hrvatskom izborniku ugovor na tri godine uz astronomsku plaću od deset milijuna eura, što je jedva dva milijuna manje od one koju Zinedine Zidane ima u Real Madirdu, recimo.

I to nije bio jedini slučaj. Izbornik je u listopadu prošle godine također dobio ponudu Kineza, a pazite sada kako je to komentirao. “Kinezi su bili i u Hrvatskoj i podebljali su ponudu, no moj fokus je i dalje na reprezentaciji i utakmicama s Engleskom i Jordanom. Nije u šoldima sve”, rekao je izbornik Zlatko Dalić u listopadu prošle godine nakon što se i tada pojavila vijest o nemoralnoj ponudi. Ako tome pridodamo i glasine o odlasku koje su uslijedile nakon SP-a, dolazimo do toga da izbornik već četvrti put upao u priču o odlasku iz reprezentacije, a da je pritom koristio odveć nekonvencionalne metode demantiranja, ako je demantija uopće i bilo.

Treba li to Daliću?

Kao što smo već kazali, to nije metoda kojoj pribjegavaju najbolji treneri svijeta, a Zlatko Dalić je 2018. godine bio treći u izboru za najboljeg trenera. Jeste li vidjeli skoro recimo, Simeonea, Zidanea, Kloppa, Guardiolu, pa čak i ove iz “skromnijih” i nama bliskih klubova poput Nenada Bjelice, kako javno govore o tome tko im sve nudi i kakve bogate ugovore. Mislite da nitko od njih ne dobije svako malo ponudu iz Kine, Irana, Saudijske Arabije? Dobije, ali ona ne dospije u medije niti se o njoj danima, u jeku turbulentnih kvalifikacija i napete završnice i plasmana na Euro, ne razglaba po medijima uz panične naslove “Odlazi li izbornik Dalić”?!

Ne želimo reći da Dalić uživa u takvoj pažnji niti da mu ona imponira, ali eto, Jutarnji list je jednom prilikom u razgovoru s Dalićem kazao kako je na pitanja o nemoralnim ponudama odgovarao sa smješkom. “Na pitanje opsjedaju li ga i dalje emisari arapskih i kineskih klubova ili u Aziji polako izlazi iz mode, Dalić se prvo zagonetno smješka, a onda ipak prihvati igru”, piše to Jutarnji o Daliću.

“Skromno i ponizno”, bio je to lajtmotiv Zlatka Dalića kada je preuzeo reprezentaciju i mantrajući tako do kraja Svjetskog prvenstva napravio je čudo. Ne želimo Dalića nazvati populistom jer ga takvim i ne smatramo, ali sve te priče oko odlaska s klupe reprezentacije i uopće odgovaranje na tračeve i spekulacije, kad tad više neće dobro prolaziti kod javnosti. Simpatično je jednom reći Kinezima “tko vas šiša”, ali kada u dvije godine četiri puta to napravite, onda to više nije izolirani slučaj nego obrazac i još s k tome, vjerujemo sasvim slučajno, pojavljuje u kriznim situacijama.

Dalić je institucija već samim time što je osvojio srebro, baš kao što će i Ćiro uvijek biti jer je uzeo broncu, pa jednoj trenerskoj veličini jamačno nije potrebno brazditi u neke populističke sfere u kojima će na kraju, ako ne vjerujete pogledajte nam samo političku scenu, on izaći kao veliki gubitnik. Samo skromno i ponizno, to bi trebao biti moto hrvatske reprezentacije.