UPOZORILI SMO DA BI DINAMO MOGAO NAPRAVITI OVO: Otpustili su ponajboljeg braniča, a pogledajte dobro koga sada dovode

Prema napisima belgijskih i portugalskih medija Dinamo se interesira za usluge Brazilca Ygora Nogueire iz Gil Vicentea i Josue Saa iz Anderlechta

Prije manje od tjedan dana Dinamo je odlučio da neće produžiti ugovor ponajboljem braniču u eri Nenada Bjelice, Francuzu Kevinu Teophile-Catherineu jer je ovaj navodno tjednima odugovlačio s pregovorima i stalno mijenjao mišljenje.

Iako su situaciju s Catherieom vjerojatno mogli riješiti još prošle godine ili možda i nisu, nećemo u to ulaziti, ipak su pregovore otegnuli skroz do proljeća i to još u, zbog korona-krize, financijski nepovoljnom razdoblju. Dakle, imali su ga namjeru zadržati, ali na kraju je očito zapelo na onom najvažnijem segmentu visini plaće.

Stiže pojačanje

E sada, također prije tjedan dana pisali smo o tome kako je u cijeloj ovoj situaciji Dinamo ispao pomalo licemjeran jer godinama je tražio iskusnog, prekaljenog i kvalitetnog stopera poput Catherinea, a onda ga je olako pustio. Pretpostavili smo tada da će Dinamo, isto tako, uskoro krenuti u lov na novo pojačanje u obrani i to otprilike po istom modelu kao i ranije. Dakle, da će tražiti stranca iz “lige pet” ili neke jakosne lige blizu onih pet najjačih.

Pogađate već što se sada događa? Da, prema napisima belgijskih i portugalskih medija Dinamo se interesira za usluge Brazilca Ygora Nogueire iz Gil Vicentea i Josue Saa iz Anderlechta, koji je trenutno na posudbni u španjolskom drugoligašu Huesci.

Tko je Josue?

Josue Sa je 27-godišnji Portugalac koji je do sada igrao za Vitoriju Guimaraes, Chaves, Kasimpasu i Anderlecht, a najveća tržišna vrijednost mu je bila 2.5 milijuna eura, dok danas vrijedi manje od milijun eura. Anderlechtu, kojeg je Dinamo pretprošle sezone razbio u Europa ligi, nije bio dovoljno dobar pa su ga poslali u Huescu za koju je skupio 22 nastupa i među boljim je igračima četvrtoplasirane ekipe španjolske druge lige.

Sa ima nekog iskustva igranja u Ligi prvaka, što je Dinamu valjda najvažnije, ali ono je vrlo skromno. Odigrao je samo 93 minute u tri meča, no valjda je to “modrima” dovoljna stavka u rezimeu da bi se za njega zainteresirali. Joseu istječe ugovor sljedeće godine, a Anderlecht mu vjerojatno neće produžiti suradnju pa je izgledno da ovoga ljeta ode, a vjerojatno će sve ovisiti o visini primanja.

Tko je Nogueira?

Kada je u pitanju Nogueria, pregovori s njim, navodno, puno bolje idu, a on je pak imao nešto skromniju karijeru od Portugalca. Nogueira ima 25 godina, a u dosadašnjoj karijeri odigrao je svega 67 utakmica i gotovo cijelu karijeru proveo je na posudbama.

Na samom početku profesionalne karijere transferiran je u Gent iz brazilskog Fluminensea, ali tamo se nije snašao i ubrzo je vraćen u isti klub, koji ga je onda Figueirenseu i CRB-u, klubovima brazilske druge lige. Na koncu su ga prodali 2019. godine u Gil Vicente, trenutno desetoplasiranu ekipu portugalske prve lige, za pola milijuna eura i za njih je odigrao 21 utakmicu i to u punoj minutaži.

Ima li smisla?

Usudit ćemo se reći ovako, uz dužno poštovanje Portugalcu i Brazilcu, obojica nisu niti približni kalibar Teophilea, posebice ako se Francuzu uzmu u obzir posljednje dvije sezone pod Nenadom Bjelicom, u kojima se dokazao kao vrhunsko pojačanje. Catherine možda ima 30 godina, ali je u fantastičnoj fizičkoj formi, imao je sjajnu sinergiju s ostalim igračima Dinama i unosio je baš onaj dašak iskustva, mirnoće i pouzdanosti koji je nedostajao “modroj” obrani i na kojoj su godinama inzistirali. Kratko i jasno, afirmirao se i postao jedan od važnijih igrača, što mnogi “prekaljeni” stranci i zvučna nogometna imena prije nisu uspjeli.

Ne kažemo da Josue i Nogueira neće biti dobri, ne bavimo se prorokovanjem, ali valja naglasiti još jednom da je Dinamo olako pustio provjereno dobrog i iskusnog stopera i da sada, navodno, na njegovo upražnjeno mjesto dovode stranca, ali sa znatno upitnijom kvalitetom i s puno manje odlika na kojima su do sada inzisitirali. Možda će biti nešto jeftiniji kada je u pitanju plaća, ali opet možda nekada treba izvagati je li bolje dati kvalitetnom igraču veća primanja ili riskirati s nekim novim…