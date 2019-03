UPOZORENJE ZA VATRENE: Pred početak kvalifikacija za Euro stiže procjena koja u potpunosti negira onu ‘lako ćemo’

‘Imamo zeznutu skupinu. Svi misle – lako ćemo, a ja vam kažem da će svaka utakmica biti na nož’

Hrvatski nogometni reprezentativci započeli su u ponedjeljak pripreme za okršaje s Azerbajdžanom i Mađarskom koji se u četvrtak i nedjelju igraju u skupini E kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo 2020. godine.

Sustav kvalifikacija je takav da će prve dvije reprezentacije iz skupine ostvariti plasman na Euro što, mnogi su spremni procijeniti, Hrvatskoj ne bi trebao biti problem iz grupe u kojoj su još Wales, Slovačka i dvije spomenute reprezentacije s kojima se kvalifikacije otvaraju. Jedan od takvih nije Andrej Kramarić čije su noge čvrsto na tlu i koji u razgovoru za Sportske novosti upozorava:

Svi će biti napaljeni

“Očekujem teške utakmice, prvenstveno zato što će svi biti jako napaljeni protiv nas. Morat ćemo biti motivirani na najvišem nivou, ukoliko mislimo lakoćom rješavati takve susrete. Mogli bismo se naći u problemima ako ćemo biti balkanskog mentaliteta s pristupom: ‘Lako ćemo, možemo, mi smo bili drugi na svijetu u Rusiji.’ Moramo ozbiljno shvatiti svaku utakmicu, tako i Azerbajdžan kod kuće, a posebno u gostima Mađarsku. Mislim da će to biti utakmice borbene do kraja i dogodi li se da nam kojim slučajem ne ide, da nije naš dan, da ne iskoristimo neke šanse, moglo bi biti

poteškoća…”

Kvalificije za Hrvatsku započinju na Maksimiru u četvrtak u 20:45. Azerbajdžan pod vodstvom Nikole Jurčevića, u to uopće nema sumnje, orijentirat će se na obranu.

Pred Vatrenima su novi izazovi

“Svi protivnici u skupini će biti motivirani, igrat će defenzivni blok, što zapravo nama nikad nije ni odgovaralo. Nikad nismo igrali ne znam kakvu čudesnu igru, da budemo iskreni. Trebat će fokusiranosti i motiviranosti da se što prije zabije gol. Premda to svaki put govorim jer kasnije uđeš u probleme. Pred nama su novi izazovi, bit će zanimljivo. Svjestan sam da možda neće biti sve idealno kao u Rusiji. Spremni smo i na teške dane, ali kad je tako, valja dati najbolje od sebe i izboriti se.”

Kramariće je u fantastičnoj golgeterskoj formi pa je na već 18 pogodaka za Hoffenheim u ovoj sezoni. I to iako ne igra na mjestu napadača. Usput je i izjednačio najbolje napadačko ostvarenje za strane u svom bundesligaškom klubu sa 46 pogodaka ukupno. Isto je zabio Sejad Salihović kroz 171 utakmicu. Kramariću je dostatno bilo odigrati njih 105. Doprinos u napadu očekuje se od njega i sada, izbornik Vatrenih Zlatko Dalić na to sigurno računa.

‘Ne igram napadača’

“Ma, ne igram uopće napadača u klubu. Ni ne znam kad sam igrao. Čak je to jedan od razloga zašto zabijam puno golova. Zato što sam slobodan u igri, a i uvijek imam nekoga u paru, naprijed. To je neka priča poput Griezmanna u Atletico Madridu. Ni on nije klasični napadač pa zabija jako mnogo svake sezone. Igra super, ima rezultate, a ne možeš reći da stoji naprijed kao špica jer stalno ima centarfora uz sebe.”

Nema ‘lako ćemo’

Prokomentirao je Kramarić i činjenicu da je Bundesliga u kojoj nastupa u laganom padu….

“Moramo biti svjesni da će možda doći trenutak i u Hrvatskoj kad neće biti najljepši dani jer ljestvice su jako podignute i drugačije će se sve gledati.”

…i još jednom upozorio sve koji očekuju hod Hrvatske kroz kvalifikacijsku grupu:

“Imamo zeznutu skupinu. Svi misle – lako ćemo, a ja vam kažem da će svaka utakmica biti na nož.”