EKSPLICITNI VIDEO IZ SVLAČIONICE STARE DAME KRUŽI ITALIJOM: ‘Upozorenje, ovi prizori mogu izazvati veliku neugodu’

La storia. Tutti possono studiarla, qualcuno può insegnarla, pochi possono scriverla ⚪⚫

History. Studied by everyone, taught by some, written by few ⚪⚫

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #W8NDERFUL pic.twitter.com/jfVFZnmjL6

— Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) April 20, 2019