ČUDESNA DESETKA: Upoznajte nasljednika Luke Modrića kome se poklonio čitav svijet

Mladi hrvatski U-17 kapetan Nikola Moro junak je velikog slavlja naših kadeta protiv Nigerije (2:1), slavlja s kojim je izborena osmina finala SP-a. Igrač zagrebačkog Dinama bio je ključan čovjek preokreta s dvije asistencije.

Službene stranice FIFA-e istaknule su Nikolu Moru kao najboljeg igrača susreta nakon svoje sjajne predstave u kojoj je pokazao svoje kapacitete koji su, uistinu, veliki.

“Ponekad, spasitelj hrvatske Nikola Moro se trudi i previše, previše toga želi napraviti na terenu i izvan njega”, počinju svoju priču novinari službene stranice FIFA-e.

“Prvaci nisu uspijeli parirati sjajnog igri Hrvatske, koja je imala viziju i išla na pogon More. On je podignuo igru svoje reprezentacije na viši nivo. Igra onako kako igraju njegovi idoli, veličanstveno, magično. Na dresu nosi broj deset, isto kao njegovi idoli Messi, Ronaldinho i James“.

Moro ili Modrić, sasvim svejedno

Moro nije skrivao oduševljenje nakon pobjede i svoje sjajne predstave.

“Da, sretan sam što nosim dres s brojem 10 jer taj broj nose veliki igrači. No, broj nije sad nešto jako bitno, ne želim to dizati u nebesa”, jasna je mlada zvijezda Hrvatske.

No, ne nosi Moro samo desetku na leđima. U toj priči oko njegovog broja ima nešto puno više. Naime, njegov stil igre podsjeća na Luku Modrića. Moro ili Modrić, sasvim svejedno. Bitno u svemu da Hrvatska ima nasljednika organizatora igre Real Madrida. Zbog toga je sretan i izbornik reprezentacije Dario Bašić koji hvali svog kapetana.

Kapetan i vođa na terenu

“On je naš kapetan naša desetka, vođa ove momčadi. On je fokusiran samo na nogomet. Nogometaš je koji sve želi riješiti na licu mjesta. Ako ima kakvih problema sa suigračima, on će nastojati to riješiti. To je u njegovoj prirodi, takav je”, kazao je Bašić i istaknuo:

“Želi da sve bude savršeno u igri. Perfekcionista je, takav je i u stvarnom životu. ja mu stalno govorim da ne treba biti on taj koji će sve nositi na svojim leđima. To nije dobro za njega. Neka bude koncetriran samo na utakmice”.

Riječi svoga izbornika potvrdio je i Moro…

“Da, istina je da mi izbornik to stalno govori. Kao kapetan, ja želim i nastojim da su svi moji suigrači sretni”, objašnjava vezni igrač Dinama.