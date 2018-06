Porazgovarali smo s trenerom zagrebačke Lokomotive Goranom Tomićem uoči utakmice Hrvatske i Islanda

Hrvatska večeras od 20 sati na Rostov Areni u vrućem Rostovu na Donu, na krajnjem jugu Rusije, igra svoju posljednju utakmicu u skupini D protiv Islanda. Vatreni su dvjema pobjedama protiv Nigerije (2-0) i Argentine (3-0) osigurali prolaz u osminu finala natjecanja, vjerojatno i osigurali “jedinicu” u grupi i lakši ždrijeb u nokaut fazi.

No, za prvo mjesto u grupi Nigerija ne smije “nakantati” Argentinu, kao što Vatreni ne smiju uvjerljivo izgubiti od Islanda. Kapetan nigerijske reprezentacije Obi Mikel prozvao je Hrvatsku zbog namjere da u posljednjem kolu igra s rezervnim igračima protiv Islanda…

Pojavila se priča da će Vatreni protiv Islanda ‘kalkulirati’

Tako se pojavila priča da će Vatreni protiv Islanda “kalkulirati”. Evo što su izbornik Hrvatske Zlatko Dalić i vezni igrač Milan Badelj kazali o tome na jučerašnjoj, posljednjoj presici hrvatske nogometne reprezentacije za novinare uoči Islanda.

Goran Tomić, trener Lokomotive, ovako nam objašnjava otrovne strelice upućene Vatrenima od onih koji bi, sigurni smo u to, napravili isto da su u poziciji hrvatskih nogometaša:

“Ma to su smiješne stvari. Pa to je turnirsko natjecanje i ovo što mi radimo je sasvim u redu i sasvim normalno. Mislim da nema nikakvog smisla da u igru protiv Islanda stavljamo kartonirane igrače, kad smo osigurali prolaz dalje, kao i vjerojatno prvo mjesto. Imamo mi širok izbor kvalitetnih igrača, tako da sam uvjeren da igrači koji budu zaigrali, koji budu dobili priliku, da će to biti slična kvaliteta kao i u prve dvije utakmice. Tako da ne mislim da je Hrvatska s igračima s klupe nešto previše hendikepirana. Nema se nitko pravo ljutiti na nikoga. Kažem, mi u ovom trenutku moramo gledati samo sebe i da u osminu finala uđemo zdravi i nekantonirani po mogućnosti, naravno”, objasnio nam je Goran Tomić i otkrio nam koga bi on htio u osmini finala:

‘Nikako ne bih htio Francusku, favorite uvijek treba izbjeći’

“Sigurno ne Francusku. Nikako ne njih, bez obzira što smo mi sad u naletu i imamo tu neku energiju i samopouzdanje da možemo igrati sa svima. Po meni, favorite uvijek treba izbjeći. Danska ili Australija, a ako baš moram birati, onda zasigurno prije Australiju nego čvrstu Dansku”.

Kao što to obično biva kad Vatreni na velikim natjecanjima igraju dobro i pobjeđuju, pogotovo jake momčadi poput Argentine, nacija je u transu. Nekako se svima zagolicala mašta da je konačno došlo vrijeme da se ponovi onaj povijesni uspjeh iz 1998. ili čak ode još i dalje, do finala, do samog svjetskog trona. No, Zlatko Dalić radi jednu pametnu stvar. Ne dopušta da euforija zavlada među igračima, “spušta loptu na zemlju”…

‘Svi maštamo da ponovimo 1998., ali kao što se kaže – korak po korak’

“Izbornik radi pravu stvar. Imamo priliku napraviti dobre stvari na SP-u i jedino to možemo ostvariti hladne glave, moramo ostati ‘ponizni’, kako se kaže… Ma znate što, svi mi, svi Hrvati diljem svijeta, maštamo da ponovimo 1998. U podsvijesti čak i idemo do kraja, ali kao što se kaže, korak po korak. Prvo neokrznuti trebamo proći Island, a onda razmišljati o nokaut fazi. U prve dvije utakmice naša reprezentacija je izgledala jako dobro, pogodili smo u svemu i sa izborom igrača, taktike, obje utakmice su pogođene od strane izbornika što se tiče igre. Sve u svemu, zasad je sve odlično na SP-u, nadam se kako će tako ostati do kraja”, zaključio je Goran Tomić.