Novi talijanski prvoligaš Spezia u subotu je u susretu je 22. kola na svom terenu svladala Milan s 2:0. Spezia je u potpunosti nadigrala renomiranijeg suparnika te do zaslužene pobjede stigla golovima Maggiorea (56) i Bastonija (67), a oba puta asistent je bio Estevez.

MILAN DOŽIVIO ŠOKANTAN PORAZ: Totalni autsajder priredio iznenađenje kola, Mandžukića milimetri dijelili do gola

Bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić (34) ušao je u igru za Milan u 64. minuti te je u sudačkoj nadoknadi imao najbolju priliku za svoju momčad, ali je glavom s pet metara pucao pored gola, dok Ante Rebić zbog ozljede nije konkurirao za nastup.

Nakon tog poraza, momčad Milana izgubila je vodeću poziciju na tablici Serie A, koju je preuzeo njihov najveći rival Inter, i u klubu su jako nezadovoljni pristupom svojih nogometaša.

Talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport u ponedjeljak je objavila da je trener Stefano Pioli održao sastanak s igračima i nakon tog susreta odlučio napraviti neke promjene u momčadi. Tako bi u prvih 11 u sljedećoj utakmici, protiv Crvene zvezde u Beogradu, trebali biti mladi Sandro Tonali i Mario Mandzukić.

An intense week starts. First, we think about the Europa League. The latest 👇https://t.co/psfViNtLgt

— Milan Reports (@MilanReports) February 15, 2021