UNITED IDE PONOVO NA MEGDAN STARIM RIVALIMA: Tko može zaustaviti Messija i ima li mladi Ajax snage za još jedan podvig?

Danas će se odigrati posljednja dva susreta četvrtfinala nogometne Lige prvaka

Mogli li Ajax i Manchester United nastaviti s iznenađenjima u Ligi prvaka, glavno je pitanje uoči prvih susreta četvrtfinala elitnog natjecanja Starog kontinenta koje su na rasporedu večeras.

Ajax je fantastičnim nastupom u osmini finala izbacio branitelja naslova Real Madrid, dok je ManU bio bolji od PSG-a premda je u prvom susretu izgubio na Old Traffordiu sa 0-2. Sada ih očekuju još teži suparnici. ‘Kopljanici’ će polufinale loviti protiv Juventusa, dok će ‘Crveni vragovi’ odmjeriti snage s Barcelonom.

‘Zašto ne bi izbacili i Juventus?’

Bivši Ajaxov igrač Jesper Olsen uvjeren je kako momčad iz Amsterdama može do kraja. “Zašto ne ? Ako su izbacili Real, onda mogu dobiti i ostale protivnike. Siguran sam kako se nikoga ne boje,” kazao je Olsen

Trener Erik ten Hag je ipak realniji. “Realni smo i opušteni,” kazao je Ten Hag.

“Ispred nas je velika utakmica. U nogometu je sve moguće, međutim Juventus je favorit. Juve nije samo Ronaldo, to je momčad iznimne kvalitete u svim linijama. Talijanski prvak će biti naš najveći izaziov do sada,” kazao je strateg nizozemskog velikana.

U 12 dosadašnjih međusobnih susreta Ajax je slavio samo dva puta, a posljednji put Ajax je bio bolji u finalu Kupa prvaka davne 1973. godine.

Za navijače Juventusa najvažnija je vijest kako se Cristiano Ronaldo oporavio i bit će spreman za sutrašnji ogled u Amsterdamu. Ronaldo se ozlijedio u utakmici portugalske reprezentacije zbog čega je pauzirao dva tjedna. No upitan je nastup Giorgia Chiellinija i Emrea Cana. Izvan stroja su i Martin Caceres, Juan Cuardado, te Andrea Barzagli

‘Ajax igra sjajno i ima odličnu mladu momčad’

“Ajax igra sjajno i ima odličnu mladu momčad. Međutim, mi ćemo biti spremni za sve izazove koje donosi ove dvije utakmice,” kazao je Juventusov branič Joao Cancelo.

Ajax je u dosadašnjih 12 nastupa u četvrtfinalu Kupa/Lige prvaka osam puta prošao dalje, no zadnji put 1997. godine, dok je Juve u dosadašnji 18 četvrtfinala, 12 puta prošao u polufinale, posljednji put 2017.

U osmini finala je senzaciju je priredio i Manchester United koji je kod kuće izgubio od PSG-a 0-2, a potom slavio u Parizu sa 3-1. Bila je to utakmica kojom je Ole Gunnar Solskjaer ‘kupio’ mjesto na klupi Uniteda. Ako je i bilo dvojbi oko njegove budućnosti u ‘Kazalištu snova’, nakon slavlja na Parku prinčeva bilo je jasno kako će norveški stručnjak dobiti višegodišnji ugovor.

“Nemamo se razloga bojati Barcelone. Protiv PSG-a smo pokazali kako se možemo nositi i protiv najboljih. Momčad je spremna i puna samopouzdanja,” kazao je norveški stručnjak. ManU je u 11 međusobnih susreta upisao tri pobjede, Barca je slavila četiri puta, a četiri utakmice su završile bez pobjednika.

Iniesta: ‘Nije istina da je Barcelona izgubila svoj sjaj’

“U posljednje vrijeme se piše kako je Barcelona izgubila svoj sjaj, međutim to nije istina. Ova se momčad razlikuje po načinu na koji to radi, no još uvijek može imati savršenu sezonu,” poručio je iz Japana bivši igrač Barce Andres Iniesta.

Unitedu će ovo biti 19. nastup u četvrtfinalu, a do sada je 12 puta otišao dalje, zadnji put 2011. Barca je stigla do 21. četvrtfinala, a do sada je 14 puta bila uspješna. Međutim, zadnja tri četvrtfinala je izgubila (Roma, Juventus, Atletico Madrid), a posljednji put je igrala u polufinalu 2015. nakon što je izbacila PSG. Te godine je i zadnji put osvojila europski naslov.