UNIŠTAVANJE BARCELONE, TOTALNA DESTRUKCIJA: Nikad se Barci ovo nije dogodilo

Barcelona je na koljenima, Bayern joj je u prvih pola sata četvrtfinalne utakmice Lige prvaka u petak navečer utrpao 4 gola. Thomas Muller s dva gola te naš Vatreni Ivan Perišić i Serge Gnabry s po jednim doveli su Bayern do vodstva 4:1.

4 – Barcelona have conceded four goals in the first half of a Champions League match for the first time. Destruction. #UCL pic.twitter.com/tQHXpzU739

— OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2020