Dres Rijeke nosio je u tri navrata tijekom karijere

Legendarni igrač Rijeke Mladen Vranković preminuo je u 84. godini života. On je bio jedan od najpoznatijih i najslavnijih imena riječke nogometne povijesti.

Vranković je rođen u Rtini (1937. godine), a dres Rijeke prvo je nosio od 1. prosinca 1959. do 31. srpnja 1963., te ponovo zatim od 2. srpnja 1967. do 31. srpnja 1970. Vranković je zatim i treći put obukao dres Rijeke u periodu od 20. siječnja 1972. do 21. veljače 1973. skupivši ukupno 350 nastupa.

🙏 Mladen Vranković, legendarni igrač i trener Rijeke, preminuo je u 84. godini života. Vranković će ostati upisan kao jedan od najpoznatijih i najslavnijih imena riječke nogometne povijesti 🔵⚪#ZajednosmoRijekahttps://t.co/b4jJfHzxJR — NK Rijeka (@NKRijeka) February 12, 2021

Vranković je bio dijete Kantride, sedam godina bio je dio prve ekipe, bilo u ulozi prvog ili pomoćnog trenera odnosno trenera u Školi nogometa. Bio je pomoćnik Josipa Skoblara 1984. godine u legendarnoj utakmici i pobjedi nad Real Madridom, objavila je Rijeka.

Vodio je momčad Rijeke koja je stigla do finala Kupa Jugoslavije 1987.