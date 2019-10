UKRAJINSKI STRUČNJAK ZA NET.HR OTKRIO ŠAHTAROVE TAJNE: Rekao nam koje su najveće opasnosti pa priznao: ‘Imaju jedan ogroman problem’

Za mišljenje smo odlučili upitati uglednog ukrajinskog novinara

Zagrebački Dinamo nastavlja svoju nikad bolju avanturu u Ligi prvaka. U trećem kolu će u ukrajinskom Harkivu zaigrati protiv Šahtara u trećem kolu i to nakon što je u prve dvije utakmice ostavio vrlo dobar dojam. Razbili su prvo Atalantu s 4:0 kod kuće u prvom kolu i zatim su u drugom kolu hrabro izdržali više od sat vremena protiv Manchester Cityja bez primljenog gola i na koncu se nisu nimalo osramotili.

Ipak, ključne utakmice Dinamo igra sa Šahtarom u trećem i četvrtom kolu. Prva je ona gostujuća koja se igra u utorak u 19 sati, a kako je riječ o protivniku o kojem hrvatska javnost vrlo malo zna, iz realnog razloga, jer se ukrajinska liga ne može pratiti u Hrvatskoj, za mišljenje smo odlučili upitati uglednog ukrajinskog novinara, kroničara i analitičara ukrajinske nogometne lige Valeriya Prygornytskog.

Najslabiji u zadnjih 10 godina

Valeriy nam kaže kako je ovo igračkim kadrom naslabiji Šahtar u posljednjih deset godina, što nas je zaista iznenadilo.

“Unatoč činjenici da Šahtar pobjeđuje sve u ligi i ima 30 poena nakon deset utakmica, vjerovali li ne Šahtar trenutno ima najslabiju momčad u posljednjih deset godina. Izgubili su jako puno ključnih igrača, poput Freda, Bernarda, Facunda Ferreire“, započeo je razgovor za naš portal poznati ukrajinski novinar Valeriy Prygornytskyy.

Što se dogodilo sa Šahtarom?

Potom nam je objasnio razloge tako naglog pada Šahtara, odnosno gubitka najvažnijih igrača. Znano je već svim poklonicima nogometa kako je Šahtar u novijoj povijesti uglavnom temeljio sportsku politku na dovođenju provjerenih mladih brazilskih talenata, ali veli nam Prygornytskyy kako se to promijenilo.

“Rezultat je to promjene politike transfera. Prebacili su fokus na brazilske nogometaše koji imaju perspektivu, ali uopće nemaju iskustva igranja u domaćem prvenstvu. Šahtar je doveo hrpetinu igrača, ali novi Brazilci se još uvijek nisu prilagodili i postali ključni igrači. Međutim, momčad Šahtara i dalje je pogonjena na brazilske nogometaše, no one nešto iskusnije, Taisona, Marlosa i Ismailyja”, veli nam ukrajinski stručnjak.

Prednosti i nedostaci

Dakako, cilj nam je bio izvuči što više iz Prygornytskog, koji je inače vrlo temeljit i analitičan, kada su u pitanju slabosti i prednost ukrajinskog diva, a on nam podosta toga otkrio. Koji je glavni problem Šahtara?

“Pa ovako. Glavni je problem taj što su lideri u momčadi već u godinama, neki su već prešli i tridesetu, a protiv Atalante se vidjelo kako ne mogu izdržati cijelu utakmicu u istom tempu. Eto, primjerice Marlos. U posljednjoj utakmici za reprezentaciju lider Šahtara je odigrao katastrofalno i već je očigledno kako je jako umoran”, kaže nam Priygornytskyy.

Pitali smo ga koji je točno forte kluba iz Donjecka, a tu je kao iz topa ispalio…

“Šahtarova ključna pozicija jest lijevi bok gdje imamo nezaustavljivu silu u Ismailyju i Taisonu, njih se treba najviše paziti. U momčad se vratio i Konoplyanka, ali on se dosta promijenio, teže se kreće i zapravo je smanjio radijus kretanja. Moraes zabija puno i nedvojbeno je najbolji napadač u Ukrajini posljednjih godina, došao je iz Dinamo Kijeva, a sve se čini kako bi Moraes na koncu mogao biti i najboli strijelac ukrajinske lige u povijesti”, zaključio je Prygornytskyy.

Najviše mu se sviđa Petković

Na koncu pitali smo ga još samo kratko koga bi kod Dinama izdvojio kao najopasnijeg, odnosno što misli tko će pobijediti u prvoj utakmici. “Gledao sam sve utakmice Hrvatske i jako mi se sviđa Bruno Petković, a utakmica Dinama i Šahtara… Ne znam, mislim da će Šahtar kod kuće slaviti”, završio je ukrajinski novinar svoju analizu.