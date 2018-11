UGLEDNI STRUČNJAK ZA NET.HR: ‘Utakmica protiv Engleske je vođena populistički, neke stvari nisu baš jasne’

Poznati hrvatski trener Ilija Lončarević analizirao je utakmicu Engleske i Vatrenih

Hrvatska nogometna reprezentacija je porazom od Engleske u nedjelju poslijepodne na kultnom Wembleyju rezultatom 2-1 i ispadanjem iz elitnog razreda Lige nacija, novog Uefinog reprezentativnog natjecanja, završila tekuću godinu.

DALIĆEVA IZJAVA HIT NA OTOKU: Izbornikovo džentlmensko ‘priznanje’ o kojem upravo bruji Engleska

Ništa ne može pokvariti uspjeh koji smo doživjeli, kojem smo se veselili proteklog ljeta, kad su Vatreni na SP-u kreirali najlepšu hrvatsku nogometnu bajku i osvojili srebrnu medalju, što je najveći uspjeh hrvatskog nogometa ikad i zasigurno jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta od osamostaljenja države.

VATRENI SE VRATILI, IZBORNIK DALIĆ PRIZNAO: ‘Imamo taj jedan problem, to do ožujka moramo promijeniti’

Gorak je okus poraza

Međutim, dvoboji protiv Engleske i Španjolske iskristalizirali su situaciju u momčadi, kao i trenutačnu snagu i prioritete nacionalne izabrane vrste. Gorak je okus poraza, u to nema sumnje. Jer, kakav bi uopće i mogao biti kad se propusti takva šansa za Final Fourom Lige nacija i na kraju sklizneš u drugi rang?

PORAZ OD ENGLEZA RAZOTKRIO JE DALIĆA I VATRENE: Hrvatska je pročitana knjiga, hitno su potrebne promjene

A kad te pritom sudac gurne u provaliju, onda je logično da slika viđenog na Wembleyju i nije baš dobra, odnosno da postoji ljutnja, gorčina… Da, rasplet boli, peče, nevjerojatno je malo trebalo da nastavimo živjeti “rusku bajku”.

Vodili smo 1-0, imali završnicu natjecanja 21 minutu u svojim rukama, ali na kraju nismo uspijeli. Englezi su ovog puta pokazali karakter, onaj koji je Vatrene krasio u Rusiji i uzeli to prvo mjesto u grupi 4.

‘Utakmica nije vođena da ju se dobije’

“Čini se kako naš još uvijek drži ta euforija od SP-a, to je osnova svega zapravo. Zato bilo kakav komentar od tog trenutka pa nadalje i nije baš ‘politički mudar’. Utakmica nije vođena na stručni način da ju se dobije, nego je vođena više populistički, da se zadovolje neke stvari”, kazao nam je u uvodu razgovora bez dlake na jeziku ugledni hrvatski trener Ilija Lončarević i nastavio:

“Kad to kažem mislim na to da smo imali rezultat, pozitivan za nas (i neriješeno je bio pozitivan rezultat). Mislim da je trebalo zatvoriti utakmicu i ne primiti gol iz prekida, kad ga već nismo prilimili 80 minuta. To nije napravljeno. Iz kojeg razloga, to ne znam?! Rezultat je bio važan i susret se nije mogao tek tako igrati da se zadovolji ona naša navijačka strana, koja želi vidjeti ovog ili onog igrača.

‘Nejasno mi je uvođenje Marka Roga’

Nejasno mi je uvođenje Marka Roga koji, nažalost, nema ni približnu minutažu da bi mogao participirati u reprezentaciji. Da takvu minutažu ima Luka Modrić u posljednja tri mjeseca, teško da bi ga izbornik stavljao da igra na način na koji je to u najvažnijim trenucima i odigrao. Te stvari mi baš nisu jasne. No ne želim ništa negativno reći, ono što je prije početka susreta na TV-u Mario Stanić kazao, što kod da se dogodi protiv Engleske, 2018. je naša zlatna godina, najuspješnija godina hrvatskog nogometa i svim akterima na tome treba čestitati”.

Izbornik je, sasvim sigurno, profitirao nastupom u Ligi nacija, kao i u posljednje dvije utakmice. Mladi U-21 reprezentativci Josip Brekalo i Nikola Vlašić dva su velika Dalićeva dobitka, kao i Tin Jedvaj, junak susreta protiv Španjolaca s dva gola, a protiv Engleza istaknuli su se vratar Lovre Kalinić te Andrej Kramarić.

Imamo jasan problem s bekovima, pogotovo s Vrsaljkom

Nadalje, detektirao je izbornik Dalić i problem svoje momčadi s kojim će biti nužno pozabaviti se, imamo jasan problem s bekovima, pogotovo s Vrsaljkom koji ne može igrati svaka tri dana. To do ožujka i početka kvalifikacija za Euro moramo promijeniti.

“Igra Brekala i Vlašića nije bila ništa pretjerano blistava u smislu nečeg, ali nije niti moglo biti tako, to je sasvim jasno. Ne bih se složio niti s nekim našim izjavama poslije dvoboja da smo mi apsolutno pokazali da smo bolja momčad od Engleske. To je malo pretenciozno za kazati. Da se razumijemo, trebamo govoriti da smo dobri, jesmo, dobri smo, trebamo govoriti da smo među najboljima, ali kazati da smo bili bolji u dvoboju u kojem nismo bili bolji, to je ipak malo pretenciozno.

‘Vlašić još uvijek nije spreman za takvu utakmicu’

Tako da ti mladi igrači i nisu na Wembleyju mogli nešto posebno pokazati. Vlašić ovog trenutka još uvijek nije spreman za takvu utakmicu da igra u vezi s Modrićem i Brozovićem, da bude konkurencija Rakitiću, Kovačiću i Badelju. Usput rečeno, nije mi jasno i po čemu je Milan Badelj zaslužio taj status koji ima od SP-a?

Njega se uopće ne koristi. Opet kažem, nije to moj problem, to je problem stručnog stožera Vatrenih. Vlašić će doći na svoje, trebat će još jedna sezona igranja u vrhunskoj ligi, a to je ruska liga. Možda nije sam vrh, ali tu je negdje. Ovo je bila prejaka utakmica. Što se tiče Brekala, on je ušao u utakmicu u drugom poluvremenu, kad smo mi bili podređeni na travnjaku. Teško je u kontinuitetu bilo napraviti dobre stvari kad igraš u takvoj jednoj situaciji.

‘Pozicija zadnjeg veznog – nedovoljno riješena situacija već godinama’

On je kao i u Zagrebu bio spreman iskoristiti svaku situaciju koja mu se ponudi, da dokaže i pokaže da je spreman, da je vrhunski talent i da će sigurno u jednom trenutku u budućnosti biti oslonac reprezentacije”, objašnjava nam Ilija Lončarević i prelazi na Matea Kovačića, igrača koji nije zaigrao protiv Engleza zbog ozljede, kao ni protiv Španjolaca.

Kakav je točno odnos između njega i Zlatka Dalića, nažalost, ne možemo znati. No, tijek posljednjih događaja daje nam razloga za sumnju kako njihov odnos nije idealan.

“Teško je imati zacementirano mjesto pored Luke i Ivana Rakitića, jer je to otprilike pozicija koju Kovačić igra, ne možemo na taj način razgovarati. Mi bismo sad htjeli da svi oni koji su ‘lijepi i zgodni’, da se tako izrazim, i zaigraju. Ne mogu svi. Tako da netko mora biti rezerva. Ne može Kovačić, zbog svog talenta, igrati primjerice lijevog beka koji nam je potreban. U ovom trenutku umjesto Modrića i Rakitića on ne može igrati.

Pozicija zadnjeg veznog, korektora vezne linije, i tako je nedovoljno riješena situacija u našoj reprezentaciji već godinama.

‘Nismo imali čvrstinu zaustaviti Engleze kad su se oni razmahali’

Brozović se tu prilično nametnuo sa svojim stjecanjem iskustva u Serie A, došao je do toga da može biti prilično ozbiljan na toj poziciji. E, sad, Kova tako nešto ne može napraviti kao što to može Brozović na toj poziciji”, govori nam Lončarević i prelazi na Jedvaja, koji nije briljirao u Londonu kao na Maksimiru tri dana prije.

“Cijela momčad nije briljirala, pa se i on uklopio u takvu igru. Nismo imali tu čvrstinu zaustaviti Engleze kad su se oni razmahali. To je teško. Normalno da u toj situaciji pati svaki dio momčadi. Da smo fizički bili na razini odigrati utakmicu na onoj razini kao na SP-u, vjerujem da bismo pobijedili ‘Tri lava’. Ali to sad ipak nismo mogli”, zaključio je Ilija Lončarević.