UGLEDNI STRUČNJAK ZA NET.HR: ‘Budala je onaj koji nije očekivao da će Luka imati problema. Nadam se da tamo nitko nije toliko glup’

Razgovarali smo s poznatim hrvatskim trenerom Ilijom Lončarevićem o krizi u Realu iz Madrida

Što se događa s Realom iz Madrida? Pitanje je koje kao upitnik stoji iznad nogometne javnosti posljednjih mjeseci i još uvijek nismo dobili potpuni odgovor na ovo pitanje. Nismo ga dobili jer jednostavnog odgovora na ovo pitanje – nema!

Aktualni prvak Europe igra sezonu za zaborav u prvenstvu. Skoro je pa polovica sezone, a Kraljevi drže petu poziciju sa 30 bodova, deset manje od vodeće Barcelone. Real je izgubio od Sociedada 2-0, a u zaostalom kolu prije toga odigrao je samo 2-2 na gostovanju kod Villarreala.

Loša forma, loša atmosfera i veliki bodovni zaostatak

Ako se uzme u obzir lošu formu igrača, lošu atmosferu u svlačionici i veliki bodovni zaostatak za rivalom iz Katalonije, onda se može reći, a da ne pretjeramo, da su Modrić i društvo ispali iz borbe za naslov prvaka Španjolske. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Porazgovarali smo na tu temu s Ilijom Lončarevićem, poznatim hrvatskim nogometnim trenerom…

“Znate, teško je ovako sa strane znati što se događa u tako velikom klubu. Bilo moj ili komentar bilo kojeg drugog hrvatskog trenera je pomalo neozbiljan. Ne možemo znati činjenice, uzroke, teško je i nezahvalno onda išta komentirati.

SOLARI SE NE SLAŽE S LUKOM MODRIĆEM: Riječi najboljeg na svijetu o odgovornima za katastrofu Kraljeva odjeknule Španjolskom

No, ono što vam mogu kazati je to da u svijetu nema velikih klubova koji je imun na ovakve krize kakva trese Santiago Bernabeu. Svi su podložni takvim trenucima, što bi značilo da su u jednom trenutku bili neoprezni i nisu prepoznali situaciju u koju momčad ide.

‘Jako je važno u momčadi držati i zadržati unutrašnju koheziju, prepoznati vrijeme koje dolazi’

Jako je važno u momčadi držati i zadržati unutrašnju koheziju i koncetraciju, prepoznati vrijeme koje dolazi. Da ne dođe do ovakve krize. No, oni su to izgubili. Da li su to izgubili još kad je bio Zidane, pa je on to prepoznao i maknuo se, ili je to kulminiralo njegovim odlaskom, vjerojatno je u pitanju i jedno i drugo. Počelo je očito već prije, pa je kulminiralo njegovim odlaskom”, kazao nam je u uvodu razgovora Ilija Lončarević i dodao:

“Usudit ću se reći ovako sa strane svega, iako to nije popularno, ali ajde kad već pričamo o tome, onda možemo malo špekulirati, pa ću se osvrnuti na slučaj koji se dogodio u Manchesteru s Unitedom.

Odlaskom Fergusona promijenili su trenere prije Mourinha, ali je kriza počela već kad je bio Ferguson, to je bilo očigledno, to se dobro vidjelo. Sjećam se dobro toga, komentirao sam to i sa prijateljima i sa trenerima. Otišao je veliki gazda koji je imao aurotitet, autoritet je već počeo padati, a posljedice su bile tek kasnije onako jako vidjive. Mourinho to očito nije znao riješiti. Svaka svlačionica je za sebe i kao takva je podložna potresima”.

Na sastanku bilo burno

Španjolski mediji javljaju kako je na jučerašnjem jutarnjem sastanku bilo burno. Najviše su pričali kapetan Sergio Ramos, Karim Benzema i Luka Modrić. Trojac se nije štedio, nego je “sve bacio pred suigrače i sasuo im u lice”, a sastanak je trajao 25 minuta.

MODRIĆ OTKRIO TKO JE ODGOVORAN ZA NOVI KIKS REALA: Evo što mu je sudac rekao o situaciji koja je odlučila utakmicu

Navodno su kazali da je krajnje vrijeme da se svi maksimalno uozbilje i zadrže jedinstvo u momčadi u ovim teškim trenucima za njih, jer će u protivnom i dalje gubiti.

Na kraju je zaključeno da do kraja sezone moraju igrama i borbenošću opravdati dres koji nose, “a tko se ne slaže s time, bolje je da odmah napusti klub”. Nisu se spominjala imena, ali jasno je da je trenutačno najupitniji status u klubu onaj Garetha Balea. Real bi ga navodno rado prodao nadolazećeg ljeta…

Florentino Perez za Balea traži 150 milijuna eura?!

Predsjednik Reala Florentino Perez traži za Velšanina 150 milijuna eura, no pitanje je tko je voljan iskrcati toliki iznos za igrača koji će uskoro napuniti tridesetu i ima velikih problema s ozljedama?

Inače, ozlijeđeni Bale na udaru je navijača Reala i španjolskih medija, ali i suigrača u Real Madridu. Pojedini španjolski mediji ističu da je na spomenutom sastanku u Realovu trening-centru oštro kritiziran od strane suigrača i stručnog stožera…

“Činjenica da, od kad je on došao u Real, bez obzira na sadašnju krizu čitave momčadi i svakog pojedinca, svi su dali veliki doprinos Realu u posljednjih 5 godina, i Modrić i Kross i Ramos, Marcelo, Casemiro, Carvajal itd… Bale, vidite, nije! A radi se o jako skupom igraču. Vjerojatno je to i posljedica toga.

Ali, nije sad bitan Bale, on i tako nikad nije do kraja sudjelovao u uspjesima Reala, usudio bih se reći i postaviti jedno drugo pitanje koje se nazire: ‘Gdje su drugi igrači koji su bili u drugom planu, Asensijo, Isco, Vasquez, gdje su oni?! Oni bi sad trebali pokazati da su klasa za Real Madrid!

Još se ljetos situacija u svlačionici počela narušavati

Opet kažem, bitna je situacija u svlačionici, a ona je na Santiago Bernabeu i u realovom kompleksu Valdebebas već ljetos počela padati kad se pričalo i pisalo o Lukinom odlasku u Inter. Takve stvari vjerojatno narušavaju atmosferu i pitanje je u kakvom su psihičkom stanju igrači o kojima se piše, a pogotovo oni koji to sve slučaju i gledaju”, objašnjava nam Ilija Lončarević i osvrće se na odlazak Ronalda u Juventus prošlog ljeta nakon SP-a. Ode CR7, Real se srozao…

“Ako ćemo o tome, onda to nije pitanje Ronalda nego Karima Benzeme. On je jedan od najjačih napadača svijeta, a zabija jako malo u klubu. Nije lošiji igrač od jednog Suareza, a zašto onda on zabija više golova u Barceloni? Benzema nije zabijao niti kad je igrao s Ronaldom, ne zabija niti sad kad Portugalca nema. To je možda greška i kluba koji to nije prepoznao, možda su trebali napraviti sasvim drugu konstrukciju napada, nisu trebali ostaviti niti Benzemu, kao niti Balea, vrlo vjerojatno. U Realu možda ne postoji neki čovjek, osoba koja je zadužena za prepoznavanje takvih situacija”.

‘Svaki igrač na svijetu, i oni najbolji poput Luke, Messija, Ronalda itd., ovise o momčadi’

Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatna lopta 2018. godine, nogometaš koji je u prošloj godini pokorio konkurenciju u izboru za individualne nagrade, još uvijek se muči sa svojom igrom.

I on je među onima koje španjolski mediji kritiziraju, tim više što se radi o igraču koji je odlaskom Ronalda trebao postati onaj koji će svojom igrom, na travnjaku, predvoditi momčad. No, još uvijek nije zaigrao na onom svom visokom, uobičajenom nivou, na kojem smo ga naviknuli gledati u dresu Reala do SP-a u Rusiji, nakon kojeg je njegova igra pala. Nekako se i on savršeno uklopio u sivilo zvano Real Madrid…

“Budala je onaj koji nije očekivao da će Luka imati problema na početku sezone. Nadam se da tamo nitko nije toliko glup. Jer, on se toliko na Mundijalu ispraznio da nema šanse da se on fizički rekupira tako brzo. Svaki igrač na svijetu, i oni najbolji poput Luke, Messija, Ronalda itd., ovise o momčadi. Kako su oni potrebni momčadi, tako su oni potrebni njima. Ako momčad nije u redu, ne postoji taj svjetski igrač koji će to sam nadoknaditi, nema šanse.

Neće to moći niti Messi u Barceloni da momčad dođe u takvo psihološko stanje. Prema tome, Modrić isto ovisi o momčadi, kao što ona ovisi o njemu. To je jednostavno, to je zakon grupe, momčadi i nogometa, tu nema puno priče”, zaključio je Ilija Lončarević.