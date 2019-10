UGLEDNI STRUČNJAK NAM JE RAZOTKRIO BITNU ČINJENICU O DINAMU NA ETIHADU: ‘Neki su se pogubili, pa svi su to vidjeli…’

‘Nekoliko igrača očito da se pogubilo na početku susreta pod tremom’

Jako se dobro vidjelo, u trenutku kad je Olmo na onu loptu išao glavom, u situaciji u kojoj mnogi ne bi išli nogom, koliko je dinamovcima stalo da na Etihadu “prežive”, uzmu bod, pa i sva tri ako se dogodi čudo… Još se bolje vidjelo u situacijama kad su se Plavi branili, svi k’o jedan iza lopte, disciplinirano, požrtvovno, ali isto tako prema riječima bivšeg Dinamovog trenera, sad trenera i sportskog direktora HAŠK-a Ilije Lončarevića, neki su se malo “gubili”…

‘Jako se dobro sve vidjelo za vrijeme susreta’

“Nekoliko igrača očito da se pogubilo na početku susreta pod tremom, a to nije bilo dobro, to je bilo loše… Da se nije dogodilo par kikseva u obrani, isključivo kao rezultat opterećenja utakmice, neke bi stvari bolje ispale. Što imam isticati igrače i govoriti njihova imena, jako se dobro sve vidjelo za vrijeme susreta. Radili su kardinalne greške u dodavanju, pa to su svi vidjeli. Takve stvari oni inače ne rade, ali sad su bili opterećeni. Opterećenje dolazi zbog presinga i pritiska igrača Cityja, koji su u tome jedni od najvećih majstora na svijetu. Nema tu puno priče, nije lako igrati protiv momčadi koja, još nisi dotaknuo loptu, a njihovi igrači su već u pritisku. Nije to jednostavno, to je bio nekakvi minus Dinamove momčadi koja, da se nije dogodio, možda bi Plavi neke konkretnije stvari napravili u utakmici prema naprijed”, objašnjava nam Ilija Lončarević, stari trenerski lisac koji jako dobro poznaje nogometnu materiju…

‘Dinamo je odigrao hrabro, pošteno, profesionalno, igrali su u granicama svojih trenutnih mogućnosti’

“Što se tiče pluseva, Dinamo je odigrao hrabro, pošteno, profesionalno, igrali su u granicama svojih trenutnih mogućnosti. Nema mjesta rečenici kao niti tvrdnji da netko nije htio igrati. Kad to kažem, mislim na to da, kad netko osvoji loptu, da sad njih 5 trči u kontru… Razlika je bila u igračkim dometima, iskustvu, znanju itd… Ono kako se to popularno kaže, to je level više… Nema se tu što prigovoriti Dinamu, ostvario je dobar rezultat, unatoč porazu od 2:0. Treba iz tog izvući neke pouke, što oni oi hoće. Pokazali su da su fighterska momčad, da su im igrači karakterno na visokom nivou. Na koncu i ta utakmica, nije to sportski možda tako pričati, ali unaprijed je za Dinamo bila otpisana u vidu mogućnosti za (ne)uzimanje bodova. Treba tražiti bodove tamo gdje s eu početku i planiralo, znači u dvobojima protiv Atalante i Šahtara. Neće biti lako, a ono što su Modri pobijedili Atalantu 4:0, to se dogodilo taj dan i takve se stvari teško više da će se događati. Bit će jako teško protiv Šahtara, to je sigurno”, zaključio je Ilija Lončarević.

Engleski prvak se jako ispromašivao, pogotovu u prvom dijelu

Nogometaši hrvatskog prvaka Dinama poraženi su u 2. kolu skupine C Lige prvaka u gostima kod Manchester Citya s 2-0 (0-0). Uporni Dinamo znalački se branio sve do 66. minute kada je gol za City postigao Raheem Sterling nakon dodavanja Ryada Mahreza, a na 2:0 je povećao 19-godišnji Phil Foden u petoj minuti sudačke nadoknade. Dinamo nije imao izrazitu šansu na utakmici, a engleski prvak se jako ispromašivao, pogotovu u prvom dijelu. Hrvatski prvak je pružio dobar otpor moćnom Cityu, čija momčad vrijedi 12 puta više od Dinamove, a taj otpor obećava pred sljedeće susrete u grupi.