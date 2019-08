UGLEDNI ŠPANJOLSKI LIST ZBOG RAKITIĆA ‘ORIBAO’ VALVERDEA: ‘Hrvat ovo nije zaslužio’

Rakitić je prošlu Barceloninu utakmicu protiv Betisa (pobjeda 5:2) presjedio na klupi, dok su u veznoj liniji zaigrali Sergio Busquets, Sergi Roberto i Frankie De Jong

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić još uvijek proživljava vrlo neizvjesno ljeto. Jedan od standardnih prvotimaca Barcelone već je drugu utakmicu od prve minute morao gledati s klupe, a nema naznaka da će se uskoro vratiti u prvi sastav Barcelone.

Rakitić se vrti u raznim transfer-kombinacijama, no navijači Barcelone bili su jasni u kritikama trenera Valverdea, a sad su im se u kritikama pridružili i ugledni španjolski novinari.

Nije pronašao potporu

Analitičar uglednog španjolskog lista Marca Luis F. Rojo imao je velike kritike zbog nedostatka minuta za hrvatskog reprezentativca na samom startu nove sezone La Lige. Rojo je u svojoj kolumni napisao:

“Rakitić je bio jedan od najpouzdanijih igrača Barcelone otkad je stigao još 2014. godine. Drama s njim počela je još u prvim mjesecima ove godine. Jasno je dao do znanja da želi ostati u Barceloni, ali usprkos tomu spominje se u raznim kombinacijama za prodaju u Manchester United, PSG. Juventus i Inter, pa čak i kao jedan od igrača u razmjeni za Neymara. Vrijeme je to kad je Rakitić trebao najveću potporu od trenera, a on ga je ostavio na klupi u prve dvije utakmice. Rakitić tu potporu od strane trenera nije pronašao.”

Rakitić je prošlu Barceloninu utakmicu protiv Betisa (pobjeda 5:2) presjedio na klupi, dok su u veznoj liniji zaigrali Sergio Busquets, Sergi Roberto i Frankie De Jong.