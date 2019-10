UGLEDNI ŠPANJOLSKI LIST IMAO JE ŠTO REĆI O MODRIĆU NAKON DEBAKLA REALA: Njegova greška neće se brzo zaboraviti

Luka je i sam priznao svoje pogreške

Samo bod u dvije utakmice Lige prvaka ima Real Madrid nakon što je remizirao u utakmici protiv Club Bruggea na Santiago Bernabeu. Krenuli su Kraljevi u utakmicu dominirajući posjedom lopte, no nisu bili dovoljno konkretni. Zidane je odlučio Luku Modrića baciti u vatru, ali u poznato okruženje, s Kroosom i Casemirom u vezni red.

Nakon što su primili rani pogodak, Realovo sivilo poprimilo je malo tamniju nijansu u 38. minuti kad je najpouzdaniji Zidaneov veznjak Luka Modrić izgubio loptu na svojoj polovici, a Dennis sjajno istrčao kontru i pogodio za vodstvo Bruggea 0:2.

Kritike za Luku

Ugledni španjolski list Marca nije imao najljepše riječi za kapetana Vatrenih:

“Casemiro je ove sezone u sjajnoj formi, baš kao i Toni Kroos koji se vratio nakon loših izdanja prošle sezonu. A onda je tu i Modrić kojeg su ozljede spriječile da uhvati formu. Hrvat se vratio s Wanda Metropolitana gdje su Casemiro i Kroos demonstrirali svoje kvalitete i vrijeme je da im se Modrić pridruži”, piše novinar Marce Pablo Diaz.

Čitatelji Marce dali su mu dosta niske ocjene, tako da je smješten među najlošije Realove igrače na utakmici uz opis “Njegova pogreška vodila je do gola. Kretao se između linija i distribuirao loptu, ali nedostajalo mu je svježine.”

Luka je i sam priznao svoje pogreške:

“Nismo dobro otvorili utakmicu. Nakon dvije greške zabili su nam dva gola, a to je nešto što se ne smije događati. Napose ne u Ligi prvaka, jer se to ovdje skupo plaća”, izjavio je Modrić i dodao: “Da li je to nedostatak koncentracije? Ne znam, može biti. Drugi gol su nam zabili zbog moje greške, zbog mog netočnog dodavanja. Moramo popraviti puno stvari, jer ne može ulaziti u gol sve što protivnici upute prema našim vratima”, rekao je kapetan Vatrenih nakon utakmice.