UGLEDNI NOGOMETNI STRUČNJACI ZA NET.HR: ‘Oni ne cijene nikog, odvratno je to što je Ronaldo napravio Luki i čitavoj Hrvatskoj’

Razgovarali smo s poznatim nogometnim trenerima o Ronaldovom nedolasku na dodjelu nagrada Fife najboljima

Ronaldov i Messijev nedolazak na dodjelu nagrada Fife najboljim nogometašima u tekućoj godini odjeknula je u nogometnom svijetu. Posebno to vrijedi kad se govori o Ronaldu, koji je s Lukom igrao šest godina, od 2012. kad je kapetan Vatrenih prešao iz Tottenhama u Real, pa do ovog ljeta kad je Portugalac u spektakularnom transferu otišao u Juventus.

Riječ je o nagradi zvanoj “The Best”, koju krovna organizacija svjetskog nogometa dodjeljuje najboljem igraču svijeta u prethodnoj sezoni, a koja je pokrenuta 2016. godine nakon što su se razdvojile nagrade Fife i uglednog France Footballa…

Ronaldo i Luka bili su u korektnim odnosima u Realu

Koliko je poznato, Ronaldo i Luka bili su u korektnim odnosima za vrijeme zajedničkih igračkih dana. Kad tome pridodamo i to da je Modrić jako mnogo radio u igri za Ronalda, onda je njegov nedolazak tim više čudniji.

Iako, poznavajući njegov karakter i ego, koji seže sve do neba, onda to i nije tako čudno. Neki će reći kako je to od njega očekivano. Što se tiče Messija, on je svojim potezom također ušao u rubriku s Ronaldom i našao se na meti kritika javnosti, no njegov nedolazak nije toliko kritiziran jer se radi o čovjeku koji karakterno nije isti kao veliki rival CR7. Kako bilo, ispada da spomenuti priznaju jedino nagrade koje oni dobivaju.

Vaha: ‘Trebao bi Ronaldo pokazati malo više poštovanja’

A kako na ovaj slučaj gledaju neki od uglednih nogometnih stručnjaka? Vaha Halilhodžić, bivši trener Dinama, PSG-a i ostalih, te bivši izbornik reprezentacija Alžira, Japana i Obale Bjelokosti, kazao nam je kako su ljubitelji nogometa u Hrvatskoj i na ovim prostorima sretni zbog uspjeha jednog takvog igrača i kako je spomenuto, poznavajući Ronalda, i očekivano:

“Luka nije samo dobar igrač, nego je i dobar čovjek. Oličenje skromnosti, radišnosti, poštovanja. Meni je izuzetno drago što je takva jedna osoba dobila to veličanstveno priznanje, prvi put na ovim prostorima. Luki sve čestitike, bravo dečko. Svi Hrvati i ljudi koji vole nogomet moraju biti ponosni na njegov uspjeh. Što se tiče Ronalda, ma to nije niti iznenađenje. Svi znamo njegov karakter, on je jednostavno takav i to je to. To ne treba niti komentirati. Netko tko je naviknuo stalno pobjeđivati kao profesionalac očito stalno očekuje da i dalje upravo on bude najbolji. Iako, meni je svejedno to malo čudno jer su igrali zajedno u momčadi. Trebao bi Ronaldo pokazati malo više poštovanja u ovom slučaju i odati Luki priznanje, jer je ipak bio njegov suigrač i dosta radio i utkao i u njegove osobne nogometne uspjehe i pobjede. Mnogo je Modrić pomogao Ronaldu u svim tim njegovim postignućima, a on je pokupio kajmak i šlag s kolača”, kazao nam je Vahid Halilhodžić i dodao:

“Za mene nije iznenađenje što nije došao. On dolazi samo kad je pobjednik. Ne znam je li osobno nazvao Luku Modrića i čestitao mu, ali koliko znam, oni su bili u korektnim odnosima”.

Zekić: ‘Ronaldu želim da mu nitko ne dođe na dodjelu u budućnosti ako osvoji nagradu’

Kontaktirali smo i jednog od najboljih trenera u HNL-u, stratega Osijeka Zorana Zekića, koji je bio mnogo kritičniji prema Ronaldu i Messiju…

“Oduševljen sam što je Luka dobio nagradu, a što se tiče ove dvojice, izgleda da su stvarno preveliki egotripovi, oni zaista ne cijene nikoga nego samo sebe. Posebno tu govorim za Ronalda. Nevjerojatno je da igraš s Modrićem tolike godine, toliko su dobroga zajedno napravili u Realu, toliko su osvojili trofeja i da on nema potrebe pokazati poštovanje prema svom bivšem suigraču. Ubuduće ako on dobije nagradu, ja mu želim da mu nitko ne dođe na dodjelu, već da sam uzme tu nagradu. Neka sam slavi s njom. To je jadno i mizerno što je napravio”, govori nam Zekić i zaključuje:

“Za Messija mi nije toliko što nije došao, iako je i on time isto ‘briljirao’. Ali ovo što je ovaj napravio, ma to mi je nevjerojatno, odvratno. Pokazao je nepoštovanje prema Luki i čitavoj Hrvatskoj. No dobro, to je njegova sramota i njegov obraz. Nama Hrvatima je drago što je naš čovjek, nogometaš, ponio nagradu. Ovim putem želio bih čestitati Luki u svoje i ime NK Osijeka na postignuću. To je zaista fantazija, suze mi idu na oči sad kad pričam o tome. To je čudo”.

Barić: ‘Ronaldo je morao doći, čudim se da se tako ponaša jer to nije sportski’

Otto Barić, bivši izbornik austrijske i hrvatske nogometne reprezentacije, kazao nam je kako ne može shvatiti da jedina dvojica igrača koja su toliko puta osvajala nagradu za najboljeg na svijetu, ne dođu na priredbu, ako se uzme u obzir da su njima svi dolazili…

“Velike čestitke Modriću i hrvatskom nogometu jer jedno ide s drugim. Drago mi je zbog Luke jer je, pak, počeo od malog, pa došao do velikog, do trona, da se tako izrazim. Sjetimo se samo što je sve morao proći do toga, sve one posudbe u Široki Brijeg i Inter, kao junior Zadra itd. U svakom slučaju, on tu nagradu i zaslužuje. Što se tiče Ronalda i Messija, njima su i ostali dolazili na dodjelu i to uglednici koji su po nekoliko puta osvajali nagradu, poput Zidanea i mnogih drugih. Ronaldo je morao doći, malo se čudim da se tako ponaša jer to nije sportski, sportski treba znati primiti poraz”.

Lončarević: ‘To je nepoštovanje prema organizaciji i nogometu’

Poznati hrvatski nogometni brk Ilija Lončarević prokomentirao je situaciju riječima:

“Ma uvijek ima igrača s teškim karakterom, što se penjete više u sam svjetski vrh, takvo ponašanje je sve učestalije. Pogotovo ti gol igrači i veliki egocentrici, oni su sami sebi dovoljni. Uglavnom, ti i takvi ne mogu lako podnijeti silazak s nekog trona na koji su se zasluženo popeli. Teško mi je to objasniti, svaki čovjek ima svoje. Tako i Ronaldo i Messi imaju svoje. U svakom slučaju, to znači nepoštovanje prema organizaciji i nogometu koji im je donio sve u životu. Ronaldo je također dao nogometu, ali ovaj sport je neusporedivo više dao njemu, više mu vratio nego što mu je on dao. Nogomet će se igrati i kad Ronalda i Messija više ne bude, igrao se i prije njih. S te strane ih ne mogu shvatiti. Ali, Bože moj, danas je svijet otišao u tom pravcu. Zato me takve stvari ne iznenađuju”, izjavio je Ilija Lončarević i nastavio:

“To je današnja stvarnost. Sigurno je i to da je to posljedica razvoja nogometa kao sporta, pa i društva općenito. Kod nas, kao i u svijetu, vrednuje se autoritet novca, manje aurotitet znanja. To je normalno posljedica toga”.