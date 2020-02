O Brekalu su se raspisali i njemački mediji, Evo što su objavili

Nakon što je na svom travnjaku pobijedio Malmo sa 2:1, Wolfsburg je na gostovanju bio još uvjerljiviji pobijedivši sa 3:0 uz novi pogodak Josipa Brekala.

Wolfsburg je poveo u 42. minuti sjajnim pogotkom Josipa Brekala s ruba kaznenog prostora. Bio je to njegov drugi pogodak Šveđanima, nakon što je zabio i u prvoj utakmici, te treći u Europskoj ligi ove sezone. Pogledajte njegov gol OVDJE.

Mladi hrvatski reprezentativac je povukao loptu, dodao do Wouta Weghorsta koji mu je vratio “rolicu”, a Brekalo sjajno pogodio za 1:0. U nastavku susreta za goste su zabili i Yannick Gerhardt (65′) i Victor (69′). Brekalo je korak do gola bio i u 68. minuti kada je pogodio okvir gola. Igrao je do 79. minute, dok Marin Pongračić nije ulazio u igru.

Za švedski sastav to je bio tek drugi domaći europski poraz u posljednjih 17 utakmica, a prvi su doživjeli od Chelsea prije godine dana.

Hladnokrvni Brekalo

O Brekalu su se raspisali i njemački mediji, Evo što su objavili:

“Weghost je poslužio Brekala, a Hrvat je hladnokrvno pogodio s ruba kaznenog prostora u desni kut gola”, piše Kicker.

“Zahvaljujući Josipu Brekalu, Yannicku Gerhardtu i Joaou Victoru, Vukovi su pobijedili. Brekalo je sve započeo fantastičnim pogotkom s ruba kaznenog prostora uoči poluvremena. Sjajno je iskoristio prvu priliku Wolfsburga na utakmici. Hrvat je neobranjivo pogodio u kut gola”, piše Sport1.

“Kad je Brekalo zabio prvi gol, Wolfsburg se najprije tresao, ali nakon pregleda VAR-a, ipak je odlučeno da je njegov gol regularan”, piše Spiegel.