Hrvatska nogometna U-21 reprezentacija prvi put u povijesti plasirala se u četvrtfinale Europskog prvenstva premda je u susretu posljednjeg kola D skupine izgubila od Engleske sa 1:2.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka došlo je do incidenta. Naime, igrač Liverpoola Curtis Jones odmah nakon kraja utakmice napao je hrvatske nogometaše dok su slavili prolazak. To ga je koštalo crvenog kartona.

Nakon što su se smirile strasti, oglasio se i engleski izbornik Aidy Boothroyd koji nije točno znao zbog čega je nastala tolika frka na terenu.

“Čitav hrvatski tabor je bio na terenu, slavili su među našim igračima i došlo je do gužve. Emocije su postale visoke. Trebam vidjeti zašto je dobio crveni karton. Nisam pričao sa sucem. Ovo je jedna od onih emotivnih situacija kada se neke stvari dogode, ali na sreću stručni stožeri obje reprezentacije su sve smirili”, osvrnuo se na incident engleski izbornik Aidy Boothroyd.

Druga strana priče

No postoji i druga strana priče. Kako je objavio ugledni sportski medij ESPN, Englezi su se žalili na rasističke povike hrvatskih igrača. Tod Cantwell sugerirao je takvo nešto, no nije to dovoljno za ozbiljne optužbe našeg stožera ili igrača.

