UGLEDNI MAGAZIN POSTAVIO OZBILJNA PITANJA: ‘Što se događa s nogometom, zašto je Modrić najpoželjniji igrač?’

Iskoristili su primjer Luke Modrića kako bi danas vezni igrač trebao izgledati

Renomirani sportski magazin, Four Four Two objavio je vrlo zanimljiv članak u kojem se zapitao gdje su točno nestali svi polivalentni igrači, odnosno, tvrde kako su trenutno baš takvi igrači izuzetni cijenjeni i u jednom se segmentu dotiču i Luke Modrića, kojeg ocjenjuju baš takvim.

Pitaju se, prije svega, što se dogodilo s igračima poput Garyja Dohertyja, Diona Dublina i Iana Pearcea, igračima koji su mogli uskočiti u bilo koju ulogu na terenu ako je za time bilo potrebe.

“U modernom nogometu golmani i stoperi moraju imati prvi dodir i pas kakvi su se u stara vremena tražili od kvalitetnog veznog igrača. Napadači više ne mogu imati luksuz da samo vrebaju u kaznenom prostoru i da ne pridonose ostalim fazama igre i linijama momčadi. Konkretno, Gary Lineker je mogao biti samo devetka, ali danas Roberto Firmino osim napadača može igrati i organizatora igre na centru, kao i opasnu desetku. Danas više nisu toliko bitne razlike u fizikalijama među igračima. Sada su na cijeni pokretljivost i brzina, te tehnika i vještina, kojima se fizički nedostaci nadomještaju ili čine potpuno neprimjetnima. U ranijoj nogometnoj eri ideal stopera bili su ‘ubojice’ kao Steve Bruce, Colin Hendry ili Terry Butcher, danas je to fini, uglađeni i tehnički potkovani, ali istovremeno i iznimno učinkoviti te neprelazni Virgil van Dijk”, piše FFT.

Modrić kao primjer

Iskoristili su primjer Luke Modrića kako bi danas vezni igrač trebao izgledati.

“Vezni igrač na centru također više ne mora biti ono što je bio – prekaljeni, izmrcvareni i izrešetani ratnik koji se nadavao i naprimao udaraca. Danas je tamo poželjno igrati i izgledati kao Luka Modrić, a ne kao David Batty ili Carlton Palmer“, navode u članku.

Zatim naglašavaju i kako se dosta toga promijenilo i u ofenzivnom segmentu. “Engleski izbornik Gareth Southgate ima barem pet krila među kojima bira igrače za prvu momčad i usprkos tome što nijedan od njih nije ljevak, to je najjači dio engleske momčadi. Njoj je slabost postala snaga, gotovo isključivo zbog toga što su se parametri prihvatljivosti proširili. Nema više potrebe prihvaćati uski krug ideja kojima se treneri ili nogometaši moraju prilagoditi”, piše FFT.

Na koncu se pitaju zašto više nema igrača koji mogu igrati u sve tri linije… “Zašto više nema igrača koji može igrati u sve tri linije? Pri tome ne mislimo na fenomene poput Ruuda Gullita i Luisa Enriquea, nego na one koji za život zarađuju tako što su po kvaliteti 7/10 i koji igraju u klubovima kojima je posjedovanje specijalista za sve pozicije luksuz. Gdje su svi oni nestali i zašto ih nema u vremenu kada bi trebali biti najviše na cijeni”, zaključuju tako članak.