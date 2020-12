UGLEDNI FRANCE FOOTBALL ODABRAO NAJBOLJIH 11 SVIH VREMENA: Većina Hrvata vjerojatno se neće složiti s ovim izborom

Ove godine, nažalost, zbog pandemije koronavirusa, nećemo doznati tko je najbolji igrač svijeta, odnosno, neće se dodjeljivati famozna Zlatna lopta, ali medij koji ju dodjeljuje, France Football, odlučio je odabrati najboljih 11 igrača svih vremena.

Dakako, FF nije mogao ugoditi baš svima, a vrhunskih igrača koji su svakako mogli upasti na ovaj popis puno je više od tek 11, a na koncu se među probranim igračima nije našao niti jedan hrvatski igrač pa čak niti igrač s ovih prostora. Mnogi su se Hrvati vjerojatno nadali da bi ovdje mogao završiti i Luka Modrić, ali nažalost nije konkurirao…

Na golu je Lav Jašin, u obrani su Cafu, Franz Beckenbauer i Paolo Maldini, veznu liniju drže Lothar Matthäus, Xavi, Diego Maradona i Pele dok su u napadu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Ronaldo.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL

— France Football (@francefootball) December 14, 2020