UGLEDNA MARCA VRLO RUŽNO ISKORISTILA MODRIĆA: Uvjeravali su da je Hrvat glavni razlog velike svađe, ali nije baš tako

Nogometne reprezentacije Portugala i Španjolske odigrale su u srijedu prijateljsku utakmicu koja je na koncu završila miroljubivim rezultatom 0:0. No, ta je utakmica bila povod uglednoj španjolskoj Marci da objavi priču o navodnoj velikoj svađi suigrača iz Reala.

Naime, Marca tvrdi kako su Cristiano Ronaldo i Sergio Ramos već dvije godine u vrlo lošim odnosima i ne razgovaraju zbog – Luke Modrića. Marca piše kako su se Ramos i ostali igrači Reala distancirali od Ronalda zbog njegove reakcije na Modrićevo osvajanje Zlatne Lopte 2018. godine. Između Ramosa i ekipe i Ronalda, od tada, uvjerava Marca, vlada vrlo hladan odnos.

“Naravno da sam razočaran. Na terenu sam napravio sve da osvojim Zlatnu loptu, brojke ne lažu. Ali nisam manje sretan ako ne pobijedim. Imam divne prijatelje i obitelj i igram u jednom od najboljih klubova. Čestitke Modriću, koji je zaslužio nagradu, ali sljedeće godine srest ćemo se opet i ja ću učiniti sve da je ponovno osvojim. Mislite da ću ići kući plakati”, rekao je Ronaldo nakon što je Modrić osvojio Zlatnu loptu.

Ronaldo je te godine otišao u Juventus, a Talijani od tada nisu igrali protov Real Madrida pa se Cristiano nije uspio vidjeti s bivšim suigračima. No, sada su se konačno Ramos i Ronaldo uspjeli vidjeti i to na utakmici reprezentacija. Nisu proveli ni minute zajedno na terenu, jer Ronaldo je izašao u 72. minuti, a Ramos je ušao u 81. minuti, ali zato su se uspjeli vidjeti u svlačionici nakon utakmice.

E sada, ispada na kraju kako Marcine tvrdnje da su se Ronaldo i Ramos baš tako jako zakačili možda i nije baš sasvim točne. Ronaldo i Ramos slikali su se zajedno s Pepeom u svlačionici, a Ronaldo je darovao svoj dres Ramosu uz posvetu – “sve najbolje mom prijatelju Sergiju”.

Ramos se pak pohvalio Tweetom: “Drago mi je vidjeti vas, prijatelji. Još smo uvijek tu, a bit će toga još”. Čini se na koncu da je Marca ipak malo pretjerala i napuhala priču, a prava je šteta što se Modrića iskorištava da bi se u javnost plasirale ovakve informacije.

Y seguimos aquí… y lo que nos queda. Feliz de veros, amigos.

