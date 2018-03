ZLATKO DALIĆ I VATRENI IMAJU RAZLOG ZA VESELJE: Ugledna Marca opjevala igru Matea Kovačića! ‘Postao je ključan Zidaneov igrač’

Mateo Kovačić postao je ključni igrač u planovima Zinedine Zidanea

Ugledna madridska Marca u četvrtak je na svojem portalu objavila tekst u kojem se osvrće na sjajnu igru Matea Kovačića u dresu Reala. Hrvatski reprezentativni veznjak, koji krati vrijeme do utakmice s Peurom u gledanju NBA utakmica i slikanju s Đokovićem, postao je bitan kotačić u sustavu igre trenera Zinedine Zidanea.

Marca je posvetila pozornost Kovačiću na način da piše kako se Hrvat – vratio!





“Mateo Kovačić postao je ključni igrač u planovima Zinedine Zidanea koji je uvijek imao strpljenja za mladog veznjaka. To Zidane svaki puta pokazuje pri slaganju prvih 11. Kova je startao u šest od posljednjih osam susreta Reala. Uključujući i onu utakmicu protiv PSG-a. I sve to došlo je nakon teškog perioda za Hrvata. Nije puno igrao, ozljedio se (parcijalna ruptura) uoči utakmice s APOEL-om izbacila ga je iz pogona na više od dva mjeseca. No, Kovačić je zaradio ponovnu mogućnost da se uopće i izbori za prvih 11, a onda i zaigra. Došlo je do jače konkurencije u vezi između Modrića, Kroosa, Casemira i društva. Ide sve ka tome da jednog dana Lucas, Asensio i Kovačić budu standarni trojac u prvih 11. Kova je u odnosu na Zizoua upotrebljiviji i zbog toga što ga se može koristiti svugdje u veznom redu”, piše Marca.

Mateo Kovačić ove sezone još nije upisao pogodak u službenim utakmicama (ima tri asistencije), ali sakupio je 1354 minute na travnjaku. Najbitnije je da Kova igra, to je najbolji način za hvatanje one optimalne forme za SP.

A takav je i najpotrebljiviji. Kovačić bi trebao biti Dalićev jaki adut u Rusiji. U to nema sumnje. Nadamo se samo kako će ozljede zaobičići i Kovačića i ostale Vatrene. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se na američkoj turneji po Americi. U noći s petka na subotu po hrvatskom vremenu u Miamiju igraju prijateljsku utakmicu s Peurom. Četiri dana poslije, Hrvatska će odigrati susret u Dallasu, a protivnik Vatrenima bit će Meksiko.