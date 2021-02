Nogometaši zagrebačkog Dinama u četvrtak su slavili na gostovanju kod ruskog Krasnodara (3:2) u šesnaestini finala Europske lige i napravili veliki korak prema plasmanu u sljedeći krug.

ŠTO SAD DINAMO TREBA ZA PROLAZ DALJE? Modri smiju i izgubiti određenim rezultatom, no postoji i crni scenarij

Bila je to “luda” utakmica u kojoj je hrvatski prvak vodio 1-0, 2-1 i 3-2, domaćin se dva puta vraćao, ali ne treći put.

GOSPODINE PETKOVIĆU, NAKLON DO PODA! ‘Odigrao je u stilu Ibrahimovića i Benzeme, ma nema tog komplimenta za njega’

“Modre” je do pobjede vukao sjajni Bruno Petković koji je zabio dva gola (15, 54) i sudjelovao u akciji kod trećeg gola kojeg je zabio Iyayi Believe Atiemwen (75), dok su strijelci za Krasnodar bili Šveđani Marcus Berg (28) i Viktor Claesson (69).

Dan nakon prvih utakmica, UEFA je objavila momčad sastavljenu od igrača koji su najviše impresionirali u prvim susretima šesnaestine finala, a u tom sastavu svoje mjesto je našao Petković, ali i još jedan hrvatski nogometaš, Borna Barišić koji igra za škotski Rangers.

🔥🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 | Daniel James has been included in the UEFA Europa League Team of the Week. pic.twitter.com/jHfHl4TclM

— welshfootie (@welshfootie) February 19, 2021