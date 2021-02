Večeras počinje nokaut faza Lige prvaka, a Sevilla Ivana Rakitića sutra igra prvi dvoboj osmine finala protiv Borussije Dortmund. No, službena Uefa napravila je u najavi te utakmice napravila pogrešku, jer je Papu Gomeza predstavila kao Talijana premda je čovjek Argentinac, koji je za tu nogometnu velesilu odigrao pet utakmica i zabio jedan gol.

KRITIČAN TRENUTAK ZA REAL: Zvijezda Bayerna pokrenut će lavinu promjena i doslovno potjerati Ramosa iz Madrida

Naravno, kako to obično biva u današnje vrijeme društvenih mreža, pogreška Ufe osvanula je na Twitteru.

“Alejandro Papu Gomez iz Seville naveden je kao Talijan. On je rođen u Argentini, osvojio je s Argentinom U-20 SP i čak igrao kvalifikacije za SP za seniore za Argentinu”, stoji u objašnjenju jednog nogometnog pratitelja.

The official @ChampionsLeague website has Alejandro Papu Gomez of Sevilla listed as Italian. He is born in Argentina, won an U20 World Cup with Argentina and has even played World Cup qualifiers for, you guessed it, Argentina. pic.twitter.com/m6WCen4pOb

— Roy Nemer (@RoyNemer) February 16, 2021