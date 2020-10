U studiju Radio Television Suisse u Ženevi održan je ždrijeb nogometne Lige prvaka, ovoga puta bez hrvatskog predstavnika.

U čitavoj toj ceremoniji ždrijeba dodjeljivale su se i individualne nagrade za najbolje igrače i igračice protekle sezone u Ligi prvaka. najboljim je igračem protekle sezone proglašen Bayernov napadač Robert Lewandowski koji je prošle sezone zabio 15 golova u Ligi prvaka.

