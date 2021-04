Europska nogometna Superliga nakon dva dana se raspala. Klubovi su, jedan po jedan, odlučili da neće sudjelovati u takvom natjecanju nakon što su se mnogi treneri, igrači i navijači pobunili protiv osnivanja zasebne elitne lige iz koje nitko neće ispasti niti ulaziti u nju.

No UEFA je odlučila proširiti Ligu prvaka i uvesti neka nova pravila kako bi izašla ususret većim klubovima, što su objavili u ponedjeljak. Predstavljen je redizajn Lige prvaka koji će nastupiti od sezone 2024./25.

Proteklih godina Uefa je s najbogatijim i najjačim europskim klubovima pregovarala o novom formatu Lige prvaka u strahu da će oni sami formirati Superligu. Klubovi su tražili više utakmica kako bi više zaradili, a Uefa im je izašla u susret. Broj sudionika trebao bi se povećati sa 32 na 36 momčadi, a bit će dva wild carda rezervirana za momčadi s visokim UEFA-inim koeficijentom.

The Super League is gone for now.

But here's what you'll get instead with the new Champions League format that was confirmed this week 👀 pic.twitter.com/AEeichoyiO

— B/R Football (@brfootball) April 21, 2021