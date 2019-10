UEFA-I SVJETSKO SREBRO NE ZNAČI NIŠTA: Vatreni su upravo sami sebi jako otežali Europsko prvenstvo

Ako Hrvatska osvoji skupinu, najmanje što možemo je biti drugi nositelji, no ako završimo drugi u skupini, onda bi moglo biti problema jer možemo upasti u treći razred nositelja

Hrvatska nogometna reprezentacija na neugodnom gostovanju u Walesu nije uspjela pobjedom osigurati nastup na Europskom prvenstvu. Nije to nikakva tragedija jer će se Vatreni imati priliku remijem na Rujevici protiv Slovačke plasirati na veliko natjecanje.

No pojavio se drugi problem. Vatrene će ovo prosipanje bodova koštati na velikom natjecanju. Usprkos svjetskom srebru Hrvatska najvjerojatnije neće biti nositelj na Europskom prvenstvu. Problem je što UEFA ove godine neće gledati koeficijent pojedinih reprezentacija, već će se pri odabiru nostielja skupina gledati isključivo bodovi osvojeni u ovim kvalifikacijama.

Skupi remiji

Hrvatska tako nije u najboljem položaju jer smo puno bodova prosuli u utakmicama koje smo trebali dobiti, poput one jučerašnje i onog nesretnog Azerbajdžana.

Šest reprezentacija koje budu imale najveći broj bodova u svojim kvalifikacijskim skupinama bit će nostielji na Europskom prvenstvu, dok će drugi nositelji na Europpskom prvenstvu biti četiri pobjednika skupina s manjim brojem bodova te dvije drugoplasirane reprezentacije s najviše bodova.

Ako Hrvatska osvoji skupinu, najmanje što možemo je biti drugi nositelji, no ako završimo drugi u skupini, onda bi moglo biti problema jer možemo upasti u treći razred nositelja.

Težak posao

S 14 bodova i jednom utakmicom do kraja sigurno nećemo prestići Belgijance i Talijane koji već sad imaju 18 bodova u kvalifikacijama. Jako teško ćemo prestići Ukrajince koji imaju 16 bodova i dvije utakmice do kraja te Nizozemce koji imaju 15 bodova i također dvije utakmice do kraja kvalifikacija.

Pucaju i Englezi na mjesto prvih nositelja, imaju 12 bodova i još tri utakmice do kraja, tako da bi nas i oni trebali prestići, a Irci imaju isto 12 bodova te još dvije utakmice do kraja. Španjolci će nas vjerojatno prestići (13 bodova, tri utakmice do kraja), a u igri su i Poljaci (13 bodova, dvije utakmice) i Turska (12 bodova, tri utakmice).

Kako stvari sada stoje, za Vatrene je izgledan scenarij po kojem će završiti kao drugi nositelji na Europskom prvenstvu na kojeg se još uvijek nismo plasirali.