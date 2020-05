‘UEFA I FIFA KAŽU DA IMAMO ORGINALAN MODEL’: Hrvati spašavaju svjetski nogomet? Imamo savršen plan povratku sportu

‘FIFA i UEFA kažu da imamo orginalan model za povratak nogometaša svom sportu’

Hrvatski znanstvenici osmislili su, a HNS i UEFA dobro reagirali, model testiranja sportaša na COVID-19, otkrio je u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” profesor Dragan Primorac. Model koji je predložen je, u biti, vrlo jednostavan. U prvom danu uzima se bris nogometaša iz nazofarinksa. To mjesto sadrži najveću koncentraciju do sada poznatih virusa. Analiziraju se i 5 dana nakon toga napravi se drugi bris.

Virus tek nakon replikacije peti dan izlazi na površinu

Pet dana jer je poznato da virus, kada uđe u stanicu, tek nakon replikacije peti dan izlazi na površinu, gdje broj njihovih čestica raste rapidno i ako netko ima dva negativna brisa u tom trenutku, onda ta osoba nije oboljela. Dragan Primorac je, nadalje, otkrio:

“Nakon toga napravimo serologiju, utvrdimo postojanje protutijela koja nam jedina kažu je li netko prebolio virus to su tzv. protutijela IgG i kada to stavite u zajednički paket, a prije toga smo napravili sjajno, članovi zdravstvene komisije, jedan cijeli tim na koji sam iznimno ponosan (…) su odradili kroz 10 dana, a to je dolazak na trening gdje radite na otvorenom prostoru, ne ulazite u svlačionice, vraćate se istim automobilom kući, gdje nije bio niti jedan incident u 10 dana, kada vi to stavite pod jedan paket, a mi smo to objavili u German Global Health i kada vam reagiraju FIFA i UEFA i kažu da imamo izvoran, originalan model koji može omogućiti povratak nogometaša u cijelom svijetu, a ja inzistiram, sutra počinjemo s uzimanjem prvih briseva po klubovima, kada vi taj model proširite na međunarodnu ligu, vi imate hrvatski brand. German Global Health je to nazvao hrvatskim brandom”, rekao je Primorac.