‘UDRUGA NH, NO, PREDSJEDNICI I GRADONAČELNIK KRIVCI SU ZA STANJE U KLUBU’: Eksplozivni intervju Igora Štimca za Net.hr o ‘propasti’ Hajduka

Novi predsjednik Uprave HNK Hajduk, Dubrovčanin Lukša Jakobušić, vratio se u klub i odmah, pomalo napoleonski, onako s gardom, najavio veliki zaokret u klupskoj politici. Pa je tako nakon poraza od Istre prošlog vikenda na Aldo Drosini (1:0), smijenio dosadašnjeg savjetnika Uprave za sportsku politiku Marija Stanića.

PRVA DRASTIČNA ODLUKA NOVOG PREDSJEDNIKA HAJDUKA: Krenula velika čistka na Poljudu – Mario Stanić više nije savjetnik

Poručio je kako mu savjetnik ne treba. Da, dugo je trajao sastanak na prvom katu Poljuda, ali predugo već traje agonija svih onih koji vole Bijelu boju. Stoga će rezovi na Poljudu biti temeljiti. Ivan Kepčija, Stanićev izbor za sportskog direktora i trener prve momčadi Hari Vukas također su na izlaznim vratima kluba. U Splitu bi htjeli što prije naći novog.

Balon ogorčenja raspuknuo se u Splitu

Puno toga nije dobro i nije samo stvar u tri vezana poraza. Hajduk jednostavno već mjesecima ne uspijeva uhvatiti dobru igru, kontinuitet, “ništa ne valja”, kako to poručuju simpatizeri kluba. A sramota traje… Prošlu sezonu završili su kao 5. u HNL-u, sad su 6., a Europu gledaju samo preko televizije, nešto malo igraju na početku ljeta. Balon ogorčenja raspuknuo se u Splitu. Stanić je za vrijeme svog desetomjesečnog mandata u klubu doveo šest igrača, od kojih je samo jedan nešto opravdao, Diamantakos. Ovi ostali, da se ne uvrijede, ali – truba! Barem prema onom što su pokazali do sad u dresu Hajduka.

Mujakić, Todorović, Nayir, Dimitrov i Atanasov, uz još šestoricu dovedenih mladih igrača iz B momčadi, nisu se pokazali kao snaga, iako mladi igrači nisu krivi ništa. No, Hajduk tone sve niže i niže. I to tako traje već godinama. Mijenjaju se treneri, mijenjaju se predsjednici i sportski direktori, ali ne mijenjaju se rezultati. To je jedina konstanta na Poljudu. Hajduk treba stabilnosti i kapital, puno bolji odabir igrača i vodstvo koje će znati usmjeriti Bijeli brod u pravom smjeru, vodstvo kojem očito, na tim pozicijama, treba jedan dobar remont. To je sad, između ostalog, i na Jakobušiću.

O aktualnoj situaciji u i oko Hajduka pitali smo proslavljenog bivšeg igrača Bijelih i reprezentacije Hrvatske, trenera, izbornika Hrvatske i bitne, nekad ključne figure u splitskom klubu, Igora Štimca.

NET.HR: Tko je glavni krivac za sadašnje stanje u Hajduku i ima li spasa za klub, koji je dotaknuo jako niske grane?

ŠTIMAC: Krivac je po redu i iz razloga. Pod brojem jedan, Udruga Naš Hajduk jer je utjecanjem na NO i predsjednike kluba onemogućila samostalnost u radu onima koji su trebali direktno biti odgovorni za klupsko poslovanje i sportske rezultate. Obmanuli su svoje članstvo, do vlasništva nad dionicama dolaze na vrlo upitan način, a kroz 8 godina kamatare klub u koji se kunu. Štete koje svake godine nanose klubu su neusporedivo veće od njihovog doprinosa razvoju kluba, no svejedno nitko se nije potrudio razmotriti način rješavanja ovog problema. Pod broj dva NO, svi! Jer su bili samo i isključivo instrument putem kojeg je udruga NH provodila svoju samovolju i jer su prekoračili niz puta svoje ovlasti, koje su klupskim statutom ograničene isključivo za odabir predsjednika, nadzor i upozorenja u slučaju uočenih propusta u radu. Njihovom odlukom da se predsjedniku omogući sklapanje ugovora s trećim stranama do 1.5 milijun kuna, a bez ranije potrebne suglasnosti NO, omogućilo je mešetarenja i nekontrolirani odljev sredstava, pogotovo u eri Kos–Branko.

Pod broj tri, predsjednici! Jer su pristali na ovakav način funkcioniranja, što jasno ukazuje da su u klub dolazili isključivo radi dobrih primanja i otpremnina, spremni na ulogu poltrona i slijepo izvršavanje zadataka koji su dolazili od Udruge NH.

‘Pokušat će oprati ruke od odgovornosti do silaska s funkcije’

I pod broj četiri, Gradonačelnik, jer kao većinski vlasnik nije uspostavio nadzor upravljanja nad svojom imovinom, u potpunosti ga je prepustio Udruzi NH, iako je tijekom 8 godina učinjena poprilična šteta koja ce biti iskazana na vrlo grub način u vrijednosti cijene dionica. Frizirana godišnja izvješća o poslovanju kluba samo su maska za stvarnu štetu koja postoji.

NET.HR: Kolika je, zapravo, odgovornost gradonačelnika Andre Krstulovića Opare što se tiče Hajduka i mora li upravo on lupiti šakom od stol i riješiti pitanje budućnosti kluba?

ŠTIMAC: Može ukoliko želi, ali imajući u vidu osjetljivost pitanja, oni će pokušati oprati ruke od odgovornosti do silaska s funkcije, koje je potvrđeno i službeno iz njegove stranke.

NET.HR. Što je onda nužno da se Hajduk oporavi i vrati tamo gdje je nekad bio, da bude uspješan?

ŠTIMAC: Potrebno je puno toga, ali to sa ovim modelom više nije moguće. Za sanirati štete načinjene posljednjih 8 godina potrebno je minimalno 4 godine krvavog i neovisnog rada kvalitetnog tima sposobnih ljudi. Toliko vremena više nitko neće dati ovom modelu, i zato rješenje treba tražiti drugdje. S obzirom na COVID situaciju nije moguće ni očekivati stranog investitora. Krediti i opcije su potrošeni, a razlika između nas i ostalih se povećava rapidno u njihovu korist.

NET.HR. Trebaju li Kepčija i ostali otići iz kluba, tj trebaju li klubu promjene i na tom planu? Vidimo kakvi su rezultati…

ŠTIMAC: Prvo treba otići NO, Udrugu NH treba zakonom distancirati od kluba, jer su svojim paketom dionica osigurali opstojnost imena kluba i njegovog sjedišta. Za sve ostalo treba im se ispostaviti račun.

‘Želim vjerovati da je Jakobušić dobar izbor za Hajduk’

NET.HR: Je li Jakobušić pravi izbor za Hajduk? Vidimo da je odmah dao do znanja da je model upravljanja kluba dobar, ali da način nije…

ŠTIMAC: Želim vjerovati da je dobar, shvatit će brzo da je model zloporabljen radi uskog interesa nekolicine vodećih iz NH.

NET.HR. Imate li ambiciju ponovno ući u Hajduk ili barem pomoći svojim iskustvom i karizmom da se spasi klub? Tu ne govorim kao podrška inicijativi ‘Bit će bili što su bili’, nego još aktivnije. Ako bi vas, naravno, to zamolili Jakobušić ili netko drugi od ljudi iz Hajduka?

ŠTIMAC: Nemam.