UDRUGA DINAMO TO SMO MI PODNIJELA KAZNENU PRIJAVU PROTIV KLUBA: Otkrili inkriminirajuće detalje o aferi SMS

‘Od nekoliko djelatnika u klubu dobili smo informacije kako Vargi klub nije službenom karticom platio samo jacuzzi’

Udruga članova Dinama “Dinamo to smo mi” podnijela je kaznenu prijavu prošlog tjedna protiv odgovorne osobe u Dinamu na temelju saznanja kako je Dinamovom službenom karticom

plaćena računalna oprema i jacuzzi Franju Vargi, uhićenom u aferi SMS, javljaju iz spomenute udruge. Predsjednik “DTSM” Juraj Čošić dao je komentar na novonastalu situaciju…

“Od nekoliko djelatnika u klubu dobili smo informacije kako Vargi klub nije službenom karticom platio samo jacuzzi kako se spominjalo, već i računalnu opremu koja mu je oduzeta u istrazi, a

na kojoj je nađen inkriminirajući sadržaj.

‘Ovo nije nikakav pritisak na DORH’

Već smo nekoliko puta rekli da je afera SMS krenula iz našeg kluba i zato smo ovom prijavom odlučil zaštititi interese Dinama. Ovo nije nikakav pritisak na DORH koji provodi istragu, ali smatramo da je nedopustivo da se novcem kluba plaćalo takvo nešto i zato smo odlučili da institucije rasvijetle ove informacije”, kazao je Juraj Čošić, predsjednik Udruge Dinamo to smo mi. Kako je objasnio, osim ove prijave, planiraju i daljnje pravne korake oko ovog slučaja.

‘To su ljudi koji su znali za to, a nisu prijavili počinitelja policiji’

“Kada se bude istraga, nadamo se, proširila možemo podići dodatne kaznene prijave. To su ljudi koji su znali za to, a nisu prijavili počinitelja policiji nego ga zaštitili. Pitamo se tko štiti te ljude

koji u Dinamu rade kriminal. Nije to jedna osoba, ne može jedna osoba napraviti tako nešto na svoju ruku. Sigurni smo da su i drugi ljudi znali da se to počinilo”, kazao je Čošić.