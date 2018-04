UDRUGA ‘DINAMO – TO SMO MI’ OŠTRO NAPALA BANDIĆA: Zgrozili se nad jednom njegovom izjavom; ‘To nije istina, ovako stoje stvari…’

‘Bandić na N1 televiziji podržao nelegalnu privatizaciju Dinama’

“Počasni predsjednik Dinama Milan Bandić, svoju počasnu ulogu u Dinamu godinama je definirao isključivo kao ceremonijalnu, a kroz ulogu gradonačelnika putem svojih suradnika indirektno je omogućio pretvaranja Dinama iz udruge građana u obiteljski klub pun sukoba interesa, pljačke i samovolje”, ističu članovi novoosnovane udruge “Dinamo – to smo mi”.

Udruga traži od gradonačelnika Zagreba Milana Bandića da objasni jasno zbog čega je on za privatizaciju Dinama, jer njegova izjava ovog vikenda u emisiji “Točka na tjedan” na N1 televiziji kod novinarke Anke Bilić Keserić kako ih zakon tjera na privatizaciju nikako ne odgovara istini…

Udruga traži od gradonačelnika Zagreba da javno objavi dogovor o privatizaciji

“Udruga “Dinamo – to smo mi”, u svojem priopćenju traži od gradonačelnika Zagreba Milana Bandića da objavi javno dogovor o privatizaciji između Dinama i Grada Zagreba. Naime, proces preoblikovanja prema Zakonu o sportu nalaže da, ukoliko se odobri elaborat Dinama, u prvom krugu pravo na otkup dionica ima lokalna vlast, u ovom slučaju Grad Zagreb.



“Sigurni smo kako je unutar elaborata kao vrijednost kluba naveden i stadion u Maksimiru, što poteže pitanje gradske imovine i spomenutog dogovora. Udruga ‘Dinamo – to smo mi’ traži od gradonačelnika Zagreba Milana Bandića da objasni kako u njegovoj viziji privatizacije Dinama se definira uloga grada Zagreba i javnih financija. Udruga ‘Dinamo – to smo mi’ traži od gradonačelnika Zagreba Milana Bandića da odmah naloži pročelniku Gradskog ureda za opću upravu da konačno provede usklađivanje statuta Dinama sa zakonom i omogući pravo na sudjelovanje svih članova Dinama u radu kluba kao udruge građana. Dinamo po svom ustroju jest, ali i u potpunosti mora biti klub svih svojih članova”, stoji u prvom dijelu priopćenja Udruge “Dinamo – to smo mi”.

Nelegalna uprava Dinama

U priopćenju, nadalje, stoji:

“Udruga “Dinamo – to smo mi” od počasnog predsjednika Dinama Milana Bandića traži da ipak iznad svega poštuje pravo članova kluba da oni sami odluče jesu li za privatizaciju ili ne,

a ne da pomaže nelegalnoj upravi u legalizaciji pljačke kluba zbog kojeg traju sudski procesi čelnicima Dinama u Osijeku. O Dinamu mogu odlučivati isključivo njegovi članovi, a ne

počasni predsjednik ili nelegalna uprava. Ovim putem ponavljamo naš zahtjev upućen predsjedniku Gradske Skupštine Grada Zagreba Andriji Mikuliću i ostalim gradskim zastupnicima za sazivanjem tematske sjednice Gradske Skupštine Grada Zagreba na temu privatizacije Dinama, te Odbora za obrazovanje, kulturu i sport. Vjerujemo da će predstavnici najvišeg tijela gradske vlasti imati više slobode i razumijevanja za budućnost Dinama nego gradonačelnik Zagreba i počasni predsjednik Dinama Milan Bandić”, ističe Udruga.

Veliko zgražanje nad izjavom

Primarni cilj udruge “Dinamo – to smo mi” je zaustavljanje procesa privatizacije kluba za koju se u Udruzi ističe:

“Proces privatizacije nelegitimna uprava Dinama pokušava progurati i u tome nećemo odustati. Također, izražavamo veliko zgražanje nad izjavom kako gradonačelnik Zagreba i počasni

predsjednik Dinama Milan Bandić poštuje rad Zdravka Mamića obzirom da taj rad rezultirao rekordnim minusom od 112.845.617,00 kn u prošloj godini, obvezama kluba koji su veći od

njegove imovine, rekordno malim brojem gledatelja na gradskom stadionu i u konačnici sudskim procesima za teški gospodarski kriminal, odnosno za izvlačenje 330 milijuna kuna

iz Dinama”, zaključuje se u priopćenju.