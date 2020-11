UDINESE SRUŠIO LAZIO U NALETU USRED RIMA: Senzacija u Serie A, malo je tko ovo mogao očekivati

U nedjeljnom susretu 9. kola talijanskog nogometnog prvenstva Udinese je na gostovanju porazio Lazio s 3:1 nanijevši “nebesko-plavima” prvi poraz u posljednjih devet susreta u svim natjecanjima.

Udinese's captain Rodrigo De Paul with tribute to Maradona armband against Lazio. pic.twitter.com/vLgVU3P7Aw

