UBOJITI VATRENI O KOJEM SE NE ZNA GOTOVO NIŠTA: Rebić progovorio o svom privatnom životu – ‘Znate li što volim raditi?’

‘Radim stvari koje volim, a ne nešto što će zabavljati druge’

Trenutno najubojitiji hrvatski nogometaš, Ante Rebić, dao je veliki intervju uglednoj talijanskog Gazzetti dello Sport u kojem je govorio o stvarima o kojima inače, zapravo, i ne govori. Progovorio je o svojim turbuletnim godinama prije dolaska Milan, o svom odnosu s Nikom Kovačem kao i privatnom životu.

Kakav je Rebić privatno?

“Radim stvari koje volim, a ne nešto što će zabavljati druge. Što volim raditi? Uzeti quad-bike i otići tamo na brda oko Imotskog, mog grada. Donijeti hranu u šumu i biti tamo gdje nema ni veze ni mobitela. Ako umreš, nitko te neće pronaći”, opisao je Rebić.

Kovač najzaslužniji

Nakon SP-a 2018. godine i osvajanja drugog mjesta Rebić je počeo dobivati brojne poruke žena.

“Poruke žena na Svjetskom prvenstvu? Stavljali su ogromne plakate s mojim likom na ulicu, ali samo zato što smo došli do finala. Prije toga, baš ništa”, kazao je Rebić.

Tko je najzaslužniji za Rebićev uspjeh u karijeri?

“Niko Kovač. On je bio moj izbornik u U-21 reprezentaciji, a u debiju protiv Švedske zabio sam u već u prvoj minuti. Od tada Kovač i ja imamo odličmu povezanost. Kada osjetim poštovanje neke osobe, ja to osobi također iskažem poštovanje. Kada netko pokaže da me cijeni ja vraćam na isti način. Između mene i Kovača uvijek je bilo poštovanja i otvorenosti. Pojašnjavao mi je što sam radio dobro i što nisam, a ja sam ga slušao i napredovao. Eto, to je činilo veliku razliku”, pojasnio je Rebić.