OPET PROBLEMI /

Kruži video: U Vukovaru se potukli lokalni Zvezdaši i Dinamovci?

Kruži video: U Vukovaru se potukli lokalni Zvezdaši i Dinamovci?
Foto: Andreas Hillergren/tt/shutterstock Editorial/profimedia

Bad Blue Boysi i Delije poznati su suparnici, te su se više puta potukli stoga ne bi čudilo da je ovaj video istinit

28.11.2025.
18:46
Roko Silov
Andreas Hillergren/tt/shutterstock Editorial/profimedia
Jedna je Facebook stranica stavila video na kojemu se mogu vidjeti baklje u daljini u koji je naslovljen: "Navodno sukob BBB Vukovar vs delije u Vukovaru."

Bad Blue Boysi i Delije poznati su suparnici. Najpoznatiji sukob ovih skupina dogodio se 13.05.1990., kada je Crvena zvezda gostovala na Maksimiru. Tada su njihovi navijači, zvani Delije, cijeli dan divljali po Zagrebu da bi na početku utakmice počeli kidati stolice Maksimirskog stadiona. Kada im je zagrebačka publika pokušala uzvratiti, jugoslavenska milicija ih je napala, što je izazvalo revolt u Dinamovom kapetanu, koji je udario jednog policajca. Budući na povijest ovih navijačkih skupina, ne bi čudilo da je ovaj incident istinit.

