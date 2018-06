U TRENUCIMA OPĆEG SLAVLJA POJAVIO SE I JEDAN NEPOZNATI DETALJ UTAKMICE: ‘Zanimljivo da je upravo to napravio, a onda spektakularno zabio’

Igor Cvitanović za Net.hr prokomentirao je veličanstvenu pobjedu Vatrenih nad Argentinom

Hrvatska je svjetska nogometna velesila, Vatreni su to pokazali i dokazali i sinoć u Nižnjem Novgorodu razbivši jednog od najvećih favorita SP-a uoči natjecanja, veliku Argentinu i Lionela Messija. Izabranici Zlatka Dalića oduševili su i u drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, kockasti su u osmini finala još jednog velikog natjecanja. I to je veliki uspjeh ove generacije. Ostvaren je cilj i to na jedan večinanstven, čudesan način. Ovakvo nešto, uistinu, nismo mogli niti sanjati…

Sad će porasti optimizam i samopouzdanje reprezentacije, a to je jedna velika stvar uoči stvari koje slijede. Ovo je dokaz da možemo igrati i pobjeđivati one najbolje, najveće…

Zlatko Dalić napravio je nevjerojatan posao u kratkom periodu, prije svega od Hrvatske napravio je momčad koja se novili natjecati, koja vjeruje u sebe, napunio ju je samopouzdanjem. Skup odličnih pojedinaca sada konačno izgleda kao pravi kolektiv, unatoč potresima koji uopće i nisu potresi. Hrvatska je jaka, Hrvatska je moćna, a ova se generacija u Rusiji može natjecati sa svima i može rušiti one najveće, može stremiti ka visinama.

‘Teško je izabrati riječi nakon ovakve prezentacije’

“Teško je izabrati riječi nakon ovakve prezentacije naše izabrane nogometne vrste, ovo je stvarno bilo na jako, jako visokom niovu. Tako limitirati Argentinu, sa svim što ona ima, što nogometno posjeduje, na jednu i pol šansu stvarno je velika stvar. Ma sve je bilo ključno za pobjedu, spoj svega. I Dalićevih poteza i pristupa i angažmana igrača, njihovo respektiranje svih taktičkih stvari koje su se dogovorili sa izbornikom i naravno disponiranost. Bez te disponiranosti teško je i očekivati da možeš nešto napraviti. Naravno, kad igraš protiv Argentine naravno da si disponiran i jako, izuzetno motiviran”.

Drago Ćosić, poznati komentator HTV-a, u izravnom je prijenosu kazao novi hit: “Messi se vraća kući”…

“Haha, ma dobro, to se sad malo svi šalimo s njim. Malo se volimo, tako reći, rugati protivnicima kad ih pobijedimo. Nije to lijepo. Lijepo je reći da smo igrali stvarno na visokom nivou, da je izbornik rekao jednu pravu stvar nakon utakmice. Treba biti ponosan i ponizan, ponizan u smislu da se ne poleti sad baš previše, respektirati svakog i dalje u skladu sa natjecanjem na kojem sudjeluju i samo tako će se ići naprijed. To sugerira maksimalnu ozbiljnost koju izbornik traži i maksimalnu motiviranost za sve utakmice koje predstoje”, objašnjava nam Igor Cvitanović , koji nam je prokomentirao fantastične golove Rebića i Modrića, kao i opisao jednu zanimljivu situaciju.

Naime, kako je to Rebić sam otkrio poslije utakmice, zadobio je jedan udarac u nogu i igrao ozlijeđen. No, stisnuo je zube i pretvorio se u jednog od glavnih protagonista susreta, nakon loše odigranog prvog poluvremena. To samo pokazuje karakter koji Ante ima…

Nakon 20 godina konačno u osmini finala SP-a

“Caballero je poklonio prvi gol, naravno i nakon toga treba pogoditi onako kako je to Rebić i pogodio. Zanimljiva činjenica je da je Rebić u akciji prije signalizirao da hoće zamjenu, jer ga je noga boljela. Ipak je istrčao do kraja i pogodio volej. Naravno, i Lukin gol je bio sjajan. Luka to može, Luka je u stanju tako moćno zabiti iz vana. treba i doći u tu situaciju, vidimo da ima jako dobar udarac”.

Hrvatska je tako nakon 20 godina posta konačno izborila osminu finala SP-a…

“Je, ali ja bi volio da i tu utakmicu protiv Islanda shvatimo jako dobro i ozbiljno. Svejedno da li u skupini C Danci ili Francuzi bili prvi, tko kod, mi moramo igrati maksimalno, jer samo tako se ide naprijed. Ne vjerujem da je Francuska nešto bolja od Danske ili da je Danska pretjerano slabija od Francuske, ne treba nikog podcijenjivati i treba jako i ozbiljno ući u svaku sljedeću utakmicu. Hrvatska, ovakva Hrvatska, može daleko na turniru. Možemo očekivati Hrvatsku daleko u Rusiji”, zaključio je Igor Cvitanović.