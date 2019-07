U SPLITU VLADA ZAVJET ŠUTNJE ILI KOLEKTIVNA PARANOJA: Svi se zgražaju, a šute kao zaliveni; Jedino nam je on nešto kazao, ali…

Kad sam vidio što se događa u utakmici, otišao sam na poluvremenu sa stadiona. I bolje, samo bi me srčani pogodio’

Ne sjećamo se kad nam je ovako bilo teško naći adekvatnog sugovornika koji bi nam prokomentirao sinoćnja nogometna događanja na Poljudu, ne ona nenogometna, u uzvratnoj utakmici 1. pretkola Europske lige. Nakon barem desetak obavljenih poziva potpisnika ovog teksta, što legendama Hajduka, što bivšim trenerima i igračima, nitko nije htio ništa komentirati o povijesnom debaklu Bijelih…

‘Zbog sebe i mira ne želim ništa komentirati za medije’

“Ne želim ništa komentirati, zvalo me već pet, šest novinara, ali zbog sebe i vlastitog mira ne želim ništa komentirati za medije. Ne treba mi to”, rekao nam je slavni legendarni nogometaš Bijelih kojem ne želimo otkriti ime.

Čini se kako je zavjet šutnje zavladao u Splitu, što zbog vlastitog mira, što zbog paranoje da će imati probleme. Još prije nam je jedan bivši poznati nogometaš Hajduka kazao kako ne bi baš komentirao klub i događanja u i oko njega da “ne bi imao problema”. Sasvim razumljivo, nitko ne želi probleme, svatko želi svoj mir. Tako se u gradu pod Marjanom svi drže, pogotovo sad nakon ispadana Hajduka iz Europe već na početku kvalifikacija, one poznate “ne bi se štel mešati”…

Nazvali smo i jednog bivšeg trenera Bijelih. Naravno, i on spada u tu (novo)nastalu skupinu koja se ne želi zamjerati nikome, odnosno ne želi komentirati debakl zbog vlastitog mira. Rekao nam je da on neće ništa komentirati, “neka komentiraju oni koji su doveli do ovoga”…

“Ma što reći nakon viđenog. Bolje da ništa ne govorim. Svake godine isto, svake godine isto”, samo nam je rekao.

Split je grad gdje se neuspjesi nikako ne praštaju, da ne govorimo sramote Hajduka

Vjerovatno nijedan čovjek na svijetu ne bi sad volio da je u koži igrača ili članova stručnog stožera i uprave Hajduka, kao niti netko koga novinari sad zovu radi komentara, intervjua. U Splitu, gradu gdje se neuspjesi nikako ne praštaju, ovakve stvari, ovakvi teški porazi, sramotni rekli bismo, jednostavno ne prolaze. Gzira United izbacivanjem Bijelih dobrano je uzdrmala Poljud, na kojem je bilo turbulentno i u predsezoni, te je probila navijački balon frustracija. Naravno, razočaranje u Splitu i Dalmaciji je veliko, navijačkom puku dosta je više loših rezultata iz ljeta u ljeto. Nema pomaka prema naprijed, Bijeli brod tone sve dublje i dublje…

U takvoj situaciji jedini koji nam je htio nešto prokomentirati bio je veteran Hajduka Ante Zonzi Ivković (72.). Za Bile je Zonzi igrao od 1964. do 1971. (1973. je samoinicijativno igrao za Toronto Croatiju i imao poslije toga problema). Dao je ukupno 35 golova za Hajduk i odigrao 233 utakmice. Osvojio je prvenstvo Jugoslavije 1971. i Kup 1967. Zagovornik je filozofije da u Hajduku moraju igrati uglavnom domaći igrači.

‘Katastrofa je to što se dogodilo, ali…’

“Kad sam vidio što se događa i u kojem smjeru sve ide, otišao sam na poluvremenu sa stadiona. I bolje, samo bi me srčani pogodio”, kazao nam je u petak ujutro Ante Zonzi Ivković koji nam je naglasio kako mu je teško pričati o utakmici, ali kako je katastrofa to što se dogodilo.

“Iskreno, ne mogu vjerovati što se dogodilo, ali isto tako želim naglasiti kako se veterani Hajduka ni u kojem slučaju ne žele miješati u politiku rada Uprave kluba. Mi smo tu, ako nas se što pita, na raspolaganju smo za bilo što. No, ne želimo se petljati niti komentirati bilo kakve odluke. Mi smo na istoj liniji kao i Hajduk, bez obzira kakva je situacija i što se događa. Tu smo za Bijele, živimo za taj klub, stalo nam je ali se ne miješamo u rad Uprave”, istaknuo je diplomatski Ante Zonzi Ivković.

Gzira United priredila senzaciju

Vrijedi spomenuti kako su nogometaši malteškog Gzira Uniteda priredili senzaciju pobijedivši na Poljudi pred 18.000 gledatelja Hajduk sa 3:1 i tako nadoknadili poraz 0:2 iz prve utakmice. Bijeli su prošlog tjedna u Ta’Qali pobijedili sa 2-0 i činilo se kako će uzvratni susreti biti tek formalnost, posebice nakon što je Jradi doveo domaćine u vodstvo već u sedmoj minuti. No, gosti su u nastavku golovima Jeffersona (57) i junaka utakmice Hameda Konea (69, 90+6) stigli do senzacije. Hajduk se tako već nakon prvog ispita oprašta od Europe.

Malteški sastav u idućem kolu očekuje latvijski Ventspils koji je u prvom pretkolu bio bolji od albanske Teute. Latvijci su pred svojim navijačima slavili sa 3:0, a u uzvratu izgubili sa 0:1.