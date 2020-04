U SJENI VELIKE SMJENE I NOVE ERE NA MAKSIMIRU: U potpunoj tišini Dinamo napustio najdugovječniji čovjek plave svlačionice

Brinuo se o svemu, na njegov rad nije bilo prigovora

Trenerska križaljka u Maksimiru slaže se. Kadrovske promjene na toj posebno osjetljivoj poziciji pred završetkom su. Jučer je i službeno Igor Jovičević (46) postao trenerom prve momčadi Dinama, bivši nogometaš modrih i reprezentacije Makedonije, uvijek požrtvovni Goce Sedloski (46) preuzeo je juniore, dok će bivši trener Hajduka i hit stručnjak Slaven Belupa Željko Kopić (42) najvjerojatnije preuzeti mjesto šefa omladinske škole.

Promjena u stručnom stožeru

Međutim, u sjeni priče o novom Dinamovu treneru i njegovim suradnicima, kao i o odlasku uspješnog Nenada Bjelice koji je tako ostavio na Maksimiru naslijeđe koje će trebati znati voditi i rezultatski oploditi kao što je to on radio i uradio, dogodila se još jedna promjena u stručnom stožeru prve momčadi Modrih.

Naime, nakon 23 godine s pozicije tehničkog direktora ili team managera odlazi Davor Bukovina, javljaju Sportske novosti.

“Čovjek s najdužim kontinuiranim stažem u Maksimiru u prvoj momčadi, koji je od 1. siječnja 1997. do danas dio svih momčadi, radio je sa svim trenerima od Otte Barića do Nenada Bjelice, čovjek koji se brinuo o svemu što je bilo vezano za momčad, od toga tko ima kartone preko obavještavanja četvrtog suca o zamjenama, do organizacije putovanja i svega vezanog za utakmice, a što se ne tiče same taktike”.

Posao team managera s godinama dobio sve veći opseg i važnost

Posao team managera s godinama je dobio sve veći opseg i važnost, pedantno ga je radio Bukovina, dobro surađivao i s Nenadom Bjelicom, “na njegov rad nikad nije bilo prigovora. Ostat će Bukovina i dalje u klubu, biti na raspolaganju u raznim segmentima posla, na usluzi i svom nasljedniku, njegovo iskustvo svakako je neprocjenjivo”, stoji u tekstu SN-a.