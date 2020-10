Neobičan prijelazni rok u Europi upravo je postao još neobičniji. Od svih klubova koji su kombinirali, dovodili i odvodili pojedince, nismo vidjeli da je Real Madrid povukao ijedan veliki potez ovog ljeta na nogometnom mercatu, bar što se tiče ulaznih transfera.

Istina, za klub će ove sezone igrati Martin Odegaard, golman Andriy Lunin i desni bek Alvaro Odriozola, ali svi oni su se samo vratili s posudbi.

Kraljevski klub obično je u centru pažnje tijekom prijelaznih rokova, no ove sezone nisu potrošili novac ni na koga, što je posljednji put bio slučaj prije 40 godina, ako uzmemo u obzir samo ljetne prijelazne rokove.

No summer signing at #RealMadrid for the first time in 40 years… #DeadlineDay https://t.co/59Cb2rpB1x

