U potragu za hrvatskim Messijem kreću i bivši Vatreni

U radu FC Barcelona Camp Croatia 2012, nogometnog kampa u organizaciji FCB ESCOLA –e , nogometne škole aktualnog osvajača Kupa kralja, FC Barcelone osim trenera iz vlastitog pogona, kao gosti – treneri sudjelovat će i bivši hrvatski reprezentativci.

Ardian Kozniku i Joško Jeličić bit će zaduženi za buduće Messije, Xavije ili Puyole, dok će Željko Pavlović biti zadužen za vratare.

“Sudjelovao sam i prošle godine kao trener u kampu, zaista je nevjerojatno biti dio kluba poput Barcelone. Užitak je bio raditi s Juliom Albertom, šefom FCB ESCOLA -e, igračkom i trenerskom veličinom, čovjekom koji je igrao s Maradonom, te nastupao za Španjolsku na europskim i svjetskim prvenstvima.”, izjavio je bivši hrvatski reprezentativac Ardian Kozniku.

“Njihov sustav rada je nevjerojatan, ali s druge strane vrlo jednostavan. Radi se po jedinstvenoj metodologiji, u kojoj se uz tehniku usavršavaju i elementi taktike, a svi u njihovom sustavu, dječaci od 8 godina pa do seniora, rade iste vježbe. Hrvatskim dječacima je ovo zaista izuzetna prilika da iskuse sustav rada Barcelone, a najtalentiraniji imaju priliku završiti i u njihovoj omladinskoj školi”, naglasio je Joško Jeličić, bivši igrač Seville, Dinama i Hajduka.

Ovog vikenda u nedjelju, 3. lipnja od 10 do 13 sati u sklopu Story Fit Day-a na Jarunu, održat će se najavni turnir FC Barcelona Camp Croatia 2012. Na turniru će nastupiti prošlogodišnji sudionici kampa i ovogodišnji treneri, već spomenuti Ardian Kozniku, te Joško Jeličić, Željko Pavlović, Fabijan Komljenović i Domagoj Kosić. Kamp je pripremio i posebnu ponudu od ukupno 15 posto popusta za sve one koje se prijave za sudjelovanje u kampu ovu nedjelju na Jarunu.

Podsjećamo, FC Barcelona Camp Croatia 2012 održat će se u Zagrebu od 18. do 22. lipnja na terenima NK Hrvatski dragovoljac u Sigetu, u Poreču od 25. do 29. lipnja na terenima sportskog centra Zelena Laguna i u Slavonskom Brodu od 02. do 06. srpnja, na terenima NK Livada Željezničar.

Svi zainteresirani za sudjelovanje u kampu mogu se prijaviti putem web stranice http://

http://www.fcbcamp-croatia.com/ i na telefon 01/2302 – 175.