‘U JUGOSLAVIJI SE NIJE MOGLO BITI HRVAT, A SANJALI SMO HRVATSKU’: Veliki Zvone Boban otvorio dušu kao rijetko kad prije

‘Moja obitelj je sanjala o slobodnoj Hrvatskoj i to smo željeli’

Legendarni hrvatski kapetan Zvone Boban dao je veliki intervju novinaru Financial Timesa Simonu Kuperu u kojem je progovorio o Jugoslaviji i onome što je uslijedilo nakon raspada te države, prenosi Večernji list.

‘Pojavila su se određena pitanja’

Boban je u intervjuu pričao o predivnom djetinjstvu, kako su stalno bili na ulici, igrali nogomet, bavili se sportom…

“I tako smo živjeli u Jugoslaviji. Tada se ne pitaš u kakvoj državi živiš jer si dijete. Kasnije su se pojavila određena pitanja, posebno o slobodi i slobodi izražavanja. Zašto ne mogu reći ono što mislim? Zašto mi to netko brani? No, s druge strane je bilo i pozitivnih stvari”, rekao je Boban i osvrnuo se na to što se nije moglo u Jugoslaviji.

“Biti Hrvat i nadati se da ćemo jednog dana imati slobodnu Hrvatsku. Moramo znati da je u Jugoslaviji bilo puno dobrih stvari, režim je ulagao u sport i obrazovanje. No, normalno je da želiš biti ono što jesi. Moja obitelj je sanjala o slobodnoj Hrvatskoj i to smo željeli. Ili barem mogućnost da se izrazimo kao ljudska bića”, rekao je Boban i dao do znanja kako je igrao za Jugoslaviju sa svom snagom i ponosom.

“To je bila moja reprezentacija. Zlato u Čileu jedan je od najboljih trenutaka u mojoj karijeri. To je bilo više od sna, nešto nevjerojatno… Ostali smo prijatelji, bez obzira na političke okolnosti, povijesne tragedije, rat i sve ostalo. Bili smo suigrači, oni su bili Srbi, ja sam Hrvat, neki ljudi su se osjećali kao Jugoslaveni… Bili smo kao jedno i nije bilo problema”.

‘Ne želim davati povijesni sud zašto se Jugoslavija raspala’

Naravno, nije moglo bez pitanja o 13.5.1990., neodigranoj utakmici Dinama i Crvene Zvezde…

“Ne želim davati povijesni sud zašto se Jugoslavija raspala, no jedan od razloga je sigurno ekonomski. Režim nije htio prihvatiti nove ideje i to je bio problem. Cijelog života sam pokušavao izbjegavati temu o 13.5. Bio sam jedan od tisuću koji su napravili nešto za ideale. To je bio hrabar potez protiv režima i tako smo to osjećali. I ništa više. Vidio sam što se događa na stadionu, bila je to velika nepravda i reagirao sam. Nakon sukoba s policajcem sam ušao u svlačionicu Zvezde, oni su svi bili moji prijatelji”, govori Boban i dodaje:

“Rekao sam im da se ne brinu i da će normalno doći kući. Uvijek sam pokušavao napraviti stvari kao čovjek, ali imam svoje ideale i ideje. Domoljubne hrvatske ideje dio su mene cijelog života. Ne smatram Hrvate boljima od drugih nego ih samo smatram svojima. I ništa više. Policajac kojeg je Boban udario (Refik Ahmetović) nije bio Srbin, dodao je novinar.

“To nije bio potez protiv Srbije nego protiv režima. Srbija nije imala veze s tim”, odgovorio je Boban.

Corriere dello Sport: ‘Boban bi mogao dobiti funkciju u Romi’

Inače, talijanski mediji danas pišu kako bi se Zvone vratiti u Serie A. Kao što je poznato početkom godine dobio je otkaz u Milanu gdje je bio zadužen za nogometne operacije. Iako je bilo nekih nagađanja da bi se mogao vratiti na San Siro, za sada se po tom pitanju, barem javno, ništa ne događa.

No, počele su stizati informacije o tome kako bi Boban mogao uskoro dobiti funkciju u drugom talijanskom velikanu – Romi. Naime, Corriere dello Sport tvrdi da Giallorossi traže novog sportskog direktora i čovjek koji bi bio poveznica između vodstva kluba i momčadi.

